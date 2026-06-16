La ilustradora Carola Bouza trabaja en el cartel del 35 aniversario de Equiocio Ferrol

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La artista ferrolterrana participará también en el evento con una exposición de su obra y una creación en directo con fines solidarios.

Equiocio Ferrol ha confiado en la ilustradora ferrolana Carola Bouza la creación del cartel oficial de su 35ª edición, un encargo que ya se encuentra en fase de desarrollo y cuyos primeros bocetos forman parte del proceso creativo que dará forma a la imagen de una edición especialmente significativa para el certamen.

La obra definitiva se dará a conocer próximamente, sumándose a las realizadas en los últimos años por Eduardo Hermida, Carla Villaamil y Maribel Garrote. Así las cosas, Equiocio Ferrol continúa apostando por el talento artístico del territorio, reforzando el vínculo entre el certamen y la creación cultural contemporánea de Ferrolterra.

La ilustradora reconoce afrontar el proyecto con “una enorme ilusión y responsabilidad”. “Equiocio forma parte del imaginario colectivo de muchas generaciones de Ferrolterra y supone un reto apasionante intentar condensar en una sola imagen todo lo que representa el evento: deporte, naturaleza, cultura, convivencia y territorio”, señala Carola Bouza.

La colaboración de la artista con Equiocio Ferrol irá además más allá del cartel oficial. Durante los días de celebración del evento, del 6 al 9 de agosto, contará con un espacio propio en el recinto, donde el público podrá conocer parte de su trayectoria y obra artística.

Asimismo, desarrollará una creación en directo que se completará a lo largo del certamen y que posteriormente se destinará a una iniciativa solidaria. La pieza resultante se sorteará con fines benéficos, destinándose la recaudación íntegra a apoyar la labor de las entidades participantes en Equiocio Social, el programa que articula el compromiso social del evento y que reúne cada año a asociaciones y organizaciones del tercer sector de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Carola Bouza (Ferrolterra, 1997) es una artista multidisciplinar especializada en dibujo e ilustración. Su trabajo abarca proyectos de ilustración, obra de gran formato y creación audiovisual en stop motion. Ha expuesto en diferentes ciudades de Galicia y del norte de Portugal y actualmente compagina su actividad artística con el diseño de moda.

La naturaleza, el paisaje y la relación de las personas con el entorno constituyen las principales fuentes de inspiración de su universo creativo.

El certamen volverá a contar en este 2026 con el Concello de Ferrol, la Diputación provincial de Coruña y la Xunta de Galicia, así como Gadis y Estrella Galicia como patrocinadores principales.