Valdoviño abre inscripciones en la programación deportiva OcioSol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un verano más, el Ayuntamiento de Valdoviño suma a los cursos y actividades en la piscina el programación deportiva OcioSol en la pista Frouxeira para niños, que este año incluye atletismo, baloncesto, fútbol sala, tenis y multideportes. Además, los adultos también podrán participar en las sesiones de gimnasia de mantenimiento.

El concejal de Deportes, Sergio Saavedra, anunció que este miércoles 17 de junio se abrirá el periodo de inscripción, hasta el 25 de junio, a través de un formulario online disponible en la página web municipal y presencialmente en la primera planta del ayuntamiento. Las clases serán de una hora, dos días a la semana, y costarán 7,37 euros/mes. En el caso de gimnasia para adultos, el precio es de 8,86 euros/mes.

Como es habitual, el programa se desarrollará en el polideportivo municipal situado en el paseo marítimo de a Frouxeira, a excepción de gimnasia, que tendrá lugar en las inmediaciones del parque infantil y biosaludable. En caso de lluvia, se trasladará a la Casa de la Cultura, en Valdoviño, o al pabellón municipal de O Longoiro, en Meirás.

En caso de que la demanda supere la oferta, se dará prioridad a las personas inscritas en Valdoviño. OcioSol 2026 cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña y del programa Corresponsales de la Xunta.