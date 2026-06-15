La Mancomunidade impulsará la adhesión al convenio autonómico para mejorar la gestión de residuos electrónicos

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La Mancomunidade de Municipios de la Comarca de Ferrol promoverá la adhesión al convenio marco de colaboración suscrito entre la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SRAP) para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así se dio a conocer durante el pleno ordinario celebrado este lunes y presidido por el presidente de la entidad, José Manuel Rey Varela.

La iniciativa permitirá que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos depositados por la ciudadanía en las instalaciones municipales, como frigoríficos, monitores o equipos informáticos, sean recogidos por alguno de los sistemas adheridos al convenio. Estos organismos agrupan a los productores de productos que, una vez finalizada su vida útil, se convierten en residuos, aplicando el principio de “quien contamina paga”. Un ejemplo conocido de este tipo de entidades es Ecoembes en el ámbito de los envases domésticos.

Desde la Mancomunidade destacan que la adhesión al convenio supondrá importantes ventajas para los ayuntamientos integrantes. Entre ellas figuran incentivos económicos de 130 euros por tonelada de residuos reciclables gestionados y hasta 440 euros por tonelada destinada a la reutilización. Además, permitirá adaptar plenamente el servicio a las actuales normativas y políticas medioambientales en materia de gestión de residuos.

Antes de formalizar la incorporación al acuerdo autonómico, será necesario analizar los aspectos técnicos y jurídicos relacionados con el contrato vigente del servicio de gestión de residuos voluminosos. En este sentido, la legislación estatal establece que este tipo de servicios debe ser prestado por una empresa de inserción o por un centro especial de empleo de iniciativa social.

Actualmente, el servicio de gestión de residuos voluminosos de la Mancomunidade está siendo desarrollado por la entidad sin ánimo de lucro Coregal, perteneciente a Cogami Reciclado de Galicia SL.

La decisión adoptada por los miembros de la Mancomunidad se enmarca en la apuesta por una gestión más sostenible y eficiente de los residuos, favoreciendo tanto el reciclaje como la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos y contribuyendo a la economía circular.