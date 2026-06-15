Brico Depôt se suma al proyecto del Baxi Ferrol como nuevo patrocinador

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El Baxi Ferrol continúa ampliando su red de apoyos empresariales con la incorporación de Brico Depôt como nuevo patrocinador del club. La entidad ferrolana y la compañía especializada en bricolaje, construcción y reforma han alcanzado un acuerdo de colaboración que refuerza el respaldo al baloncesto femenino y al deporte base.

La presentación oficial de esta alianza contó con la participación del presidente del club, Santiago Rey, y del responsable del área Local de Brico Depôt, Pablo Barreiro Veiga, quienes destacaron la importancia de un acuerdo que nace con vocación de continuidad y crecimiento conjunto.

Gracias a este patrocinio, la imagen de Brico Depôt estará presente en el pantalón oficial de juego del primer equipo, que compite en la máxima categoría del baloncesto femenino español, así como en las equipaciones de los equipos de cantera. Además, la firma dará nombre a uno de los conjuntos de formación del club, reforzando su compromiso con el desarrollo del talento joven.

El convenio contempla también una importante presencia de la marca en distintos soportes publicitarios del club, la organización de un partido patrocinado y diversas acciones dirigidas a clientes, colaboradores y empleados de la empresa.

Desde el Baxi Ferrol valoran especialmente la llegada de una compañía de referencia que apuesta tanto por el primer equipo como por las categorías inferiores. Santiago Rey señaló que la incorporación de Brico Depôt supone sumar a una empresa que comparte la visión de crecimiento y compromiso social de la entidad.

Por su parte, Pablo Barreiro destacó que este acuerdo permitirá a la compañía estrechar aún más su relación con los clientes gallegos, al tiempo que respalda un proyecto deportivo que comparte valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la inclusión. Asimismo, subrayó la importancia de apoyar el deporte femenino y la cantera, considerada la base sobre la que se construye el futuro del club.

Con esta nueva alianza, el Baxi Ferrol continúa fortaleciendo un proyecto que combina la competitividad deportiva con la creación de una sólida red de empresas colaboradoras, consideradas fundamentales para garantizar el crecimiento y la estabilidad de la entidad en los próximos años.