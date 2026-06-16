Mugardos cuenta con socorrismo en la playa de A Bestarruza

16 junio, 2026 Dejar un comentario 369 Vistas

El Ayuntamiento de Mugardos ha puesto en marcha el servicio de socorristas en la playa de A Bestarruza coincidiendo con el inicio de la temporada estival. Este servicio tiene como objetivo garantizar la seguridad de los bañistas, ofreciendo vigilancia, atención preventiva y capacidad de respuesta ante posibles incidentes durante los meses de mayor afluencia.

Fuente Concello Mugardos

La concejala de Turismo de Mugardos, Begoña Gómez, ha señalado que «la puesta en marcha de este servicio es una medida fundamental para garantizar que residentes y visitantes puedan disfrutar de nuestro litoral en las mejores condiciones de seguridad. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ofrecer servicios de calidad durante la temporada estival».

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