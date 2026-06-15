Agenda para este martes, 16 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan.” Pablo Neruda

–Quedan 198 días para finalizar el año.

-Día del niño africano

-Bloomsday

–La Iglesia celebra la festividad de San Aureliano de Arles, obispo; San Ferreol, mártir; Santa Lutgarda, religiosa

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 16 de junio?..Géminis

TAL DÍA COMO HOY

(1809)- Guerra de la Independencia española: batalla de Elviña, en la que las tropas francesas derrotan a las británicas, falleciendo su xeneral, John Moore.

(1939)- Falleció en Pamplona Adelardo Novo Brocas, nacido en Ferrol el 7 de setembro de 1880, fue un periodista y político gallego.

EL PUERTO

-A las nueve de la mañana es esperado en el puerto ferrolano el crucero Mein Schiff 1,procedente de Leixoes (Portugal) con cerca de los tres millares de pasajeros. Tiene previsto zarpar a las 19.00 horas con destino rumbo a Le Havre (Francia).

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

10.00h.- El concelleiro de Fondos Europeos, Javier Díaz Mosquera, participa en una conferencia sobre los Fondos Galp. Centro cívico Canido.

11.00h.- Comisión Informativa Especial de Contas.

11.30h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, el presidente de Tríatlon Ferrol, Carlos Formoso, el presidente de la Federación Galega de Tríatlon, Javier Campos, y a delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentan el Campeonato Xunta de Galicia de Triatlón Menores. Sala de comisiones.

11.40h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en el V Foro Económico Español, organizado por El Español, con la ponencia “O futuro de Ferrol”. Sede Afundación A Coruña.

12.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y Lino López presentan el 23º Campus Basket Lino&Aldrey. Sala de comisiones.

18.30h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en el acto conmemorativo por el 50 aniversario del CIFP Ferrolterra.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

11,30 h.- La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la presentación del Campionato Xunta de Galicia de Tríatlon de Menores. En el Concello de Ferrol (praza de Armas, s/n).

En Ares

12,00 h.-La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la inauguración del obradoiro dual de emprego Reinicia XII. En la Alianza Aresana (rúa María, 11).

En As Pontes

9,45 h.- La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la apertura de la jornada Amas da Terra, organizada por el Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Ferrol. En la Casa do Mel de Goente

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Este martes 16 de junio de 2026 en Ferrol se espera un día mayormente soleado y despejado, con temperaturas suaves que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 21°C de máxima. La probabilidad de lluvias es prácticamente nula (inferior al 5%), el viento soplará del norte-noreste a unos 14-31 km/h y el índice de radiación ultravioleta será muy alto (9), por lo que se recomienda protección solar.

Estado del Mar y Oleaje

Mar de fondo: El oleaje será de carácter moderado con alturas significativas que rondarán entre los 0.4 y 0.7 metros, lo que garantiza un estado general de marejadilla o mar rizada en las zonas más protegidas de la ría.

Temperatura del agua: El agua se mantendrá fresca, en torno a los 17°C.

Visibilidad: Excelente durante toda la jornada en alta mar.

Viento Marítimo

Dirección e Intensidad: Predominará el viento de componente norte/noreste (Nordés)

Velocidad: Soplará con una velocidad media de unos 15 km/h (unos 8 nudos), incrementando su intensidad por la tarde con rachas moderadas que pueden alcanzar los 26-31 km/h (fuerza 3 a 4 de la escala Beaufort).

Tabla de Mareas (Ferrol / Playa de Doniños)

Las variaciones de la marea para este martes 16 de junio se producirán en las siguientes horas locales:

Pleamar (Marea alta): A las 05:47 h de la mañana y a las 18:06 h de la tarde.

Bajamar (Marea baja): A las 11:45 h del mediodía.

EN LO CULTURAL

San Sadurniño

–La Compañía de Ópera Formigas, formada por 19 niños y niñas de 5º de primaria del CPI de San Sadurniño, estrenará este martes la obra musical “Sen Saída”, encuadrado en el proyecto LÓVA (A Ópera como Vehículo de Aprendizaxe). Después de todo el curso trabajando en todos los ámbitos de la producción técnica, musical y escenográfica, la chavalada le ofrecerá este martes por la mañana una première al resto del alumnado, mientras que el miércoles a las 17:00h será el gran estreno para familiares.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona. Hasta el domingo.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En Valdoviño

-La Casa de la cultura acoge la exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira y del Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.

La muestra podrá visitarse hasta el día 21 en la sala de exposiciones temporales, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.