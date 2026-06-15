El Campus Industrial de Ferrol y Galaria Empresa Pública de Servicios Sanitarios estudian vías de colaboración en el campo de la optimización de procesos, de la eficiencia energética o de la economía circular

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El director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, y la directora del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Belén Montero, recibieron, este lunes, en la Sala de Juntas de la Vicerreitoría, a la jefa del Servicio de Consultoría de Galaria Empresa Pública de Servicios Sanitarios, Cristina Enjamio, y al gerente del Clúster Salud de Galicia, Iván Raris, en el marco de una primera reunión de trabajo promovida por la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la Universidade da Coruña (UDC) dentro del Programa UDC Conecta que pretende sentar las bases de una futura colaboración en el campo de la optimización de procesos, de la eficiencia energética o de la economía circular.

A lo largo de la jornada, tanto la jefa del Servicio de Consultoría de Galaria como el gerente del Clúster Salud de Galicia pudieron conocer de primera mano la labor desarrollada por el personal investigador del grupo de Ciencia y Técnica Cibernética (CTC), del Grupo Integrado de Ingeniería y del grupo MARES (MAterials and Renewable Energy fuere Engineering, Environment and Sustainability), así como visitar el Laboratorio de Propiedades Térmicas y Reológicas de Materiales (PROTERM) , el Laboratorio de Polímeros, el Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser y el Laboratorio de Ingeniería Mecánica.



