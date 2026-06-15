La Infantería de Marina española desembarca en la costa este de Estados Unidos

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Tras dos semanas de tránsito cruzando el océano Atlántico, el Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico 26’ ha llegado a la costa este de los Estados Unidos. Antes de su participación en el ejercicio multinacional FLEETEX250, la Agrupación Reforzada de Desembarco (ARD) del Tercio de Armada ha desembarcado en la base estadounidense de Camp Lejeune para realizar 10 días de un exigente adiestramiento con los Marines estadounidenses y la Infantería de Marina francesa.

En total, unos 700 infantes de Marina de la ARD —con 75 vehículos—, un Subgrupo Táctico del Ejército de Tierra y una sección italiana de la Brigada ‘San Marco’ realizarán un adiestramiento muy completo y demandante en el que, de forma conjunta con otras fuerzas, llevarán a cabo ejercicios seriados, enfocados a integrar tácticas, técnicas y procedimientos de infantería, reconocimiento, artillería, ingeniería, armas y aeronaves.

La inserción de la fuerza expedicionaria española dio comienzo el viernes 12 de junio, con la llegada a la playa de un equipo de reconocimiento. Tras comprobar las condiciones para el desembarco, este se inició al día siguiente, mediante transporte en helicópteros y por superficie con las lanchas de desembarco anfibio de medios mecanizados (LCM – Landing Craft Mechanized) del Grupo Naval de Playa, que trasladaron a los militares y materiales desde el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’.

Con el reembarque de la Fuerza de Desembarco en el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’ y en el ‘Juan Carlos I’, dará comienzo el ejercicio multinacional FLEETEX250, que se desarrolla en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la creación de los Estados Unidos y de su Marina.

Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico’

El Grupo de Combate Expedicionario (GCE) ‘Despliegue Atlántico’, está compuesto por el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’, como buque de mando, en el que se encuentra el Vicealmirante Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) y del Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR). Junto al ‘Castilla’, el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, con el Comandante del Grupo de Proyección de la Flota y con el Segundo Comandante del Tercio Armada, la fragata ‘Blas de Lezo’, con el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, la fragata ‘Reina Sofía’ y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’.

Con la proyección de la fuerza del ‘Despliegue Atlántico 26’, España muestra su compromiso con la Alianza Atlántica, contribuyendo a la disuasión y defensa de la OTAN e incrementando la seguridad en el entorno estratégico internacional. Siendo capaces de proyectar una fuerza expedicionaria en y desde la mar.