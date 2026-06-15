La CIG mantiene la huelga en el metal de A Coruña ante la «tomadura de pelo» de la patronal

El secretario comarcal de CIG-Industria en Ferrol, Sergio Martínez, calificó de «totalmente ridícula» la nueva oferta de la patronal del metal en la provincia de A Coruña y anuncia que los paros convocados para este martes y miércoles, 16 y 17 de junio, se mantienen tras una reunión que, en su opinión, supuso «cinco horas perdiendo tiempo».

Martínez explicó que la reunión, celebrada este lunes desde las 10,00 hasta pasadas las 15,00 horas, en la que participaron representantes de CIG, CCOO y UGT, apenas registró un movimiento por parte de la representación empresarial: «Subir un 0,25% a partir del 2027 respecto a la plataforma que nos presentaron el viernes». Una propuesta que tachó de «ridícula» y que evidencia que ambas partes están «en las antípodas».

«No hay avance ningún, ni en materia salarial, ni en vigencia, ni en fijos discontinuos, ni en nada. Nada de nada», sentencia el sindicalista, quien añade que los sindicatos hicieron «rebajas en sus pretensiones» que no fueron tomadas en consideración.

«Esto es una tomadura de pelo», denuncia. Tras el fracaso de la negociación, los trabajadores tienen previsto celebrar asambleas esta misma tarde de lunes en todas las comarcas, a partir de las 19:00 horas, para preparar las movilizaciones. «Mañana martes seguimos con la convocatoria de huelga«, confirma Martínez, quien lamenta que la patronal no haya fijado «ni fecha para una nueva reunión». «Así quedamos, un desastre«, concluye.