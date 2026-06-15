El Sincro Ferrol cierra la temporada con dos bronces en el Campeonato gallego Open de verano

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El Sincro Ferrol puso el broche final a la temporada este pasado fin de semana en el Campeonato gallego Open de Verano, celebrado en Pontevedra, con una actuación muy completa que se saldó con dos medallas de bronce y numerosos resultados destacados en las distintas categorías de competición.

Los mejores resultados llegaron en las pruebas individuales. Xandra Martínez logró el bronce en la prueba de solo absoluto, mientras que Noa Pico también subió al tercer cajón del podio en solo alevín. Ambos resultados recompensan el trabajo realizado durante los últimos meses y confirman la progresión de las deportistas.

En las rutinas de conjunto, el combo alevín —formado por Nya, Miroslava, Lara, Sofía, Martina, Valentina, Valeria, Carlota, Gaia y Emma— finalizó en sexta posición.

Por su parte, el equipo acrobático júnior, integrado por Alba, Sofía, Lucía, Belén, Catuxa, Alba y Miriam, consiguió una quinta plaza, mientras que el acrobático absoluto —con Catuxa, Miriam, Alba, Lucía, Raquel, Ainhoa, Sofía, Xandra y Belén— terminó sexto.

En la prueba de dúo absoluto, Raquel y Xandra Martínez firmaron una meritoria quinta posición.

La cantera también dejó buenas sensaciones. El equipo infantil, con Blanca, Marta, Julia, Silvia, Noa, Némesis y Sara, fue sexto, mientras que el combo infantil —con las mismas nadadoras— logró una quinta plaza.

En categoría alevín, el dúo formado por Noa Pico y Silvia finalizó sexto. En infantil, el dúo de Marta y Blanca también fue sexto, mientras que Julia obtuvo la misma posición en la modalidad de solo.

En la competición de figuras, las deportistas del club continuaron acumulando experiencia y resultados. En alevín, Silvia fue 13.ª y Noa 24.ª. En infantil, Marta terminó 23.ª —siendo además la 4.ª clasificada entre las nacidas en 2013—, Julia fue 29.ª y Blanca 33.ª, situándose como la 6.ª mejor deportista de su año de nacimiento.

Con estos resultados, el Sincro Ferrol cierra la temporada con un balance muy positivo, marcado por dos medallas de bronce y la consolidación competitiva de un grupo que sigue creciendo y deja buenas perspectivas de cara al próximo curso.