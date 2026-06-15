Ferrol vuelve a licitar los servicios técnicos y de infraestructura para las Fiestas de verano, tras un recurso en el TACGal

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes en la junta de gobierno local un nuevo expediente de contratación para la prestación de los servicios de infraestructuras, producción técnica, iluminación y sonido de las Festas de San Ramón 2026, después de que prosperase un recurso presentado ante el TACGal contra la tramitación inicial del contrato.

La administración local justifica la tramitación urgente del procedimiento por la necesidad de disponer de estos servicios antes del inicio de las celebraciones y por la incompatibilidad de los plazos ordinarios de este recurso con la proximidad de las fechas festivas.

El contrato contempla la gestión de los trabajos técnicos, equipamientos e infraestructuras necesarias para el desarrollo de los espectáculos y actividades programadas entre el 18 y el 31 de agosto de 2026 en la Praza de Armas, el barrio de Canido y otros dos emplazamientos que todavía están pendientes de determinar.

La licitación se divide en dos lotes. El primero corresponde a los servicios de producción e infraestructuras físicas, con un presupuesto de 110.683,58 euros. Este apartado incluye escenarios, instalaciones para control de sonido e iluminación, zonas de backstage, vallados, plataformas para personas con movilidad reducida, aseos para el público, extintores, catering para artistas, suministro eléctrico, vigilancia, seguridad y personal de producción.

El segundo lote está destinado a los servicios de iluminación y sonido, con un importe de licitación de 113.031,55 euros.

La programación prevista para las fiestas estivales contempla más de una decena de espectáculos entre el 21 y el 31 de agosto. La Praza de Armas acogerá diez conciertos entre los días 21 y 30, mientras que el 27 de agosto se celebrará una actuación en el barrio de Canido. Además, se habilitará un espacio específico para la programación infantil y el 31 de agosto tendrá lugar un evento en una ubicación todavía por concretar.

Con esta nueva licitación, el Concello busca garantizar la cobertura técnica y logística necesaria para el desarrollo de una de las principales citas festivas del verano ferrolano.