A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra abre inscrición para a súa formación de verán

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) pon en marcha un novo Obradoiro de Lingua de Signos, unha iniciativa dirixida a todas aquelas persoas interesadas en achegarse á comunidade xorda e aprender unha ferramenta de comunicación accesible, inclusiva e enriquecedora.
O obradoiro desenvolverase durante o mes de xullo, todos os xoves entre os días 2 e 23, en horario de 11:00 a 13:30 horas, nas instalacións da entidade. A actividade ten un custo de 50 euros e as persoas interesadas poderán formalizar a súa inscrición ata o vindeiro 22 de xuño.
A través desta formación, os participantes terán a oportunidade de coñecer os aspectos básicos da Lingua de Signos, adquirir competencias comunicativas e descubrir a riqueza cultural da comunidade xorda nun ambiente dinámico, participativo e accesible.
Desde a AXF animan á cidadanía a participar nesta proposta formativa, que contribúe a fomentar a inclusión social e a eliminación das barreiras de comunicación.