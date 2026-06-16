As Pontes, epicentro do mototurismo galego coa celebración da ruta do Eume

A proba, puntuable para o Campionato Galego de Mototurismo, celebrarase o vindeiro 27 de xuño cun percorrido secreto de 320 quilómetros por algunhas das paisaxes máis espectaculares da provincia da Coruña.
O vindeiro sábado 27 de xuño, As Pontes volverá ser o punto de encontro dos amantes das dúas rodas coa celebración dunha nova edición da Ruta do Eume, unha das citas máis destacadas do Campionato Galego de Mototurismo e considerada por numerosos afeccionados como unha das rutas máis atractivas do calendario galego.
Organizada polo Motoclub MVR, coa colaboración do Concello das Pontes, a Federación Galega de Motociclismo e a Xunta de Galicia, a proba reunirá motoristas procedentes deç distintos puntos de Galicia e do norte peninsular para desfrutar dunha experiencia que combina condución, aventura, paisaxe e descubrimento do territorio.
Con máis de 320 quilómetros de percorrido e un itinerario secreto deseñado ao detalle pola organización, a Ruta do Eume levará aos participantes por algúns dos espazos naturais e paisaxísticos máis espectaculares da provincia da Coruña. O trazado combinará estradas costeiras xunto ao mar, tramos de montaña, bosques frondosos, pequenas aldeas do interior e impresionantes miradoiros naturais, convertendo cada quilómetro nunha oportunidade para gozar da moto e da contorna.
A filosofía da proba continúa apostando polo auténtico espírito do mototurismo, promovendo unha forma de viaxar e descubrir o territorio na que prima o desfrute da condución, o compañeirismo e o respecto pola paisaxe. Lonxe da velocidade e das présas, a Ruta do Eume propón unha experiencia pensada para saborear a estrada e coñecer recunchos singulares de Galicia desde unha perspectiva diferente.
A saída terá lugar ás 09:00 horas desde o concello das Pontes, onde desde primeira hora da mañá se dará cita un gran número de participantes e afeccionados. A edición deste ano incorporará diversos elementos destinados a incrementar a emoción da xornada, entre eles a navegación mediante libro de ruta, a localización dun punto pantasma distribuído ao longo do percorrido, un tramo de regularidade nos primeiros quilómetros da proba e varias paradas estratéxicas en enclaves de especial interese paisaxístico e patrimonial.
A organización mantén ademais o carácter aberto e participativo que caracteriza a esta cita, permitindo a participación tanto de pilotos federados como de afeccionados non inscritos na Federación Galega de Motociclismo. Todos eles compartirán o mesmo percorrido e poderán desfrutar dunha experiencia idéntica, aínda que os participantes convidados non puntuarán para a clasificación do Campionato Galego de Mototurismo.
Os pilotos federados deberán formalizar a súa inscrición a través da Zona Privada da Federación Galega de Motociclismo. Pola súa banda, os participantes non federados que desexen sumarse á aventura poderán inscribirse a través da páxina web oficial do Campionato Galego de Mototurismo, cubrindo o formulario habilitado para este fin.
Coa celebración desta nova edición da Ruta do Eume, As Pontes reafirma a súa posición como un dos grandes referentes do mototurismo en Galicia, consolidando unha proba que ano tras ano atrae a centos de afeccionados e contribúe a promocionar o patrimonio natural, paisaxístico e turístico do territorio.
Máis información e inscricións no número de teléfono 698 144 717 ou en www.cgmototurismo.org