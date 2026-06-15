Ribera Juan Cardona en Ferrol organiza una charla sobre perimenopausia y menopausia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol organiza una jornada con especialistas para abordar de manera práctica los cambios físicos y psicológicos que experimentan las mujeres que se acercan a la menopausia y compartir recomendaciones para mejorar la sintomatología y calidad de vida. Además, se responderá a las preguntas de las asistentes respecto a otros temas relacionados con la salud femenina.

La jornada tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 19:00 horas en la sede de Afundación de Ferrol en praza da Constitución s/n. Ferrol (Cantón de Molíns).

Como ponentes figuran, Luz Marina Márquez, ginecóloga, Belén Vázquez, psicóloga, Andrea Rodríguez, fisioterapeuta, Clara Caínzos, nutricionista y Mª Dolores Canela, directora médica de Organon.

Para las inscripciones está habilitado el correo electrónico: areadelamujer.cardona@riberacare.com