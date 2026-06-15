Valdoviño organiza una charla con Paulino Gasalla sobre el eclipse solar

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Se celebra este viernes a las 19:30 horas en el auditorio de la Casa da Cultura.

Durante la tarde del miércoles 12 de agosto, seremos testigos del primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, en Valdoviño dará comienzo a las 19:40 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:16 horas.

El primer punto de Galicia donde se podrá observar la totalidad será en cabo de Estaca de Bares (Mañón), y Valdoviño es también uno de los municipios donde se podrá observar el eclipse en su totalidad. En este contexto, el Ayuntamiento organiza la charla “El eclipse en Valdoviño” este viernes 19 de junio, a cargo de uno de los mayores expertos en la materia, Paulino Gasalla. Comenzará a las 19:30 horas en el auditorio de la Casa da Cultura, con entrada gratuita y hasta completar aforo.

Paulino Gasalla regresa al municipio tras haber guiado una visita por el cielo en Vilarrube el verano pasado, con especial atención a las estrellas y constelaciones, invitando al público a observar y comentar. En esta ocasión, su intervención se centrará en el eclipse y en la importancia de una observación segura.