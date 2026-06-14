Los cadetes y las alevines de O Parrulo Ferrol se proclaman campeones de la Copa Galicia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol puso el mejor broche posible a la temporada al conquistar dos títulos en la Copa Galicia, gracias a los triunfos logrados por el equipo alevín femenino y el cadete masculino en las finales disputadas este fin de semana en Ames.

El primer éxito llegó el sábado de la mano del Housefulness Gadesport O Parrulo, que se impuso al Lóstrego CF en la final alevín femenina celebrada en el Pabellón Municipal do Milladoiro. Las ferrolanas salieron decididas desde el inicio ante un rival al que nunca se habían enfrentado y lograron adelantarse en la primera mitad con un tanto de Carmen.

Tras el descanso, el conjunto rival trató de reaccionar en busca del empate, pero las jugadoras de O Parrulo mantuvieron el control del encuentro. A diez minutos para el final, Andrea Pita amplió la ventaja con un lanzamiento de falta directa que supuso el 0-2 definitivo y certificó la conquista del título autonómico.

La segunda alegría llegó el domingo con el Prink O Parrulo cadete, que se enfrentó al Academia Futsal Ourense Lux y Donna en el Pabellón Municipal de Bertamiráns. El encuentro estuvo muy igualado durante gran parte del tiempo, aunque los ferrolanos consiguieron adelantarse en el marcador gracias a un gol de Rubén Salgueiro a los diez minutos.

El conjunto ourensano logró igualar la contienda, pero Adrián devolvió la ventaja a O Parrulo poco antes del descanso para establecer el 2-1. En la segunda mitad, los ferrolanos mantuvieron su identidad de juego y terminaron decantando la final en los últimos minutos. Antonio Prieto, Marco y de nuevo Rubén Salgueiro ampliaron la diferencia hasta el 5-1, antes de que el Academia Futsal Ourense maquillase el resultado en el tramo final.

Con estos dos triunfos, la Escuela de O Parrulo Ferrol cierra una temporada sobresaliente, sumando dos Copas Galicia que premian el trabajo realizado por su cantera y consolidan el buen momento del fútbol sala base ferrolano.