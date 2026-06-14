Agenda para este lunes, día 15 de junio, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL DÍA.-“No desprecies los consejos, de los sabios ni de los viejos.”

–Quedan 199 días para finalizar el año.

–Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez

–La Iglesia celebra la festividad de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento (fundadora de la congregación de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad). San Vito y Santa Libia.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 15 de junio?..Géminis

TAL DÍA COMO HOY

(1977)- Primeras elecciones democráticas en España después de la muerte de Francisco Franco.

EN EL CONCELLO

9.30h.- Xunta de Goberno local.

11.30h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación.

18.00h.- El presidente de la Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside el pleno. Sala de comisiones.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ortigueira

-11,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la inauguración del obradoiro dual de empleo Terras do Ortegal III. En la nave municipal de formación del polígono industrial A Rega-Cuíña.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

El tiempo en Ferrol para el 15 de junio será predominantemente nuboso con posibilidad de lloviznas débiles por la mañana, abriéndose claros hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 16°C de mínima y los 19°C de máxima.

El Estado de la Mar

Las condiciones marítimas para el litoral ferrolano se mantendrán estables y seguras para la navegación costera:

Viento: Soplará flojo de componente noroeste (NW), con velocidades medias de entre 10 y 15 km/h y rachas que no superarán los 20 km/h.

Oleaje: Mar templada con olas de altura moderada, situándose en torno a 1,1 metros en zonas abiertas como la Playa de Doniños.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C, una cifra habitual para el inicio del verano en la zona.

Tabla de Mareas en Ferrol

Las mareas para esta jornada presentarán los siguientes horarios y alturas en el Puerto de Ferrol:

Pleamar (Marea alta): 04:56 h (3,76 m)

Bajamar (Marea baja): 10:58 h (0,62 m)

Pleamar (Marea alta): 17:17 h (3,95 m)

Bajamar (Marea baja): 23:28 h (0,49 m) [1]

El coeficiente de mareas será alto (91), lo que significa que habrá variaciones notables entre la marea alta y la baja debido a la influencia de la Luna Nueva.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona. Hasta el domingo.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En Valdoviño

-La Casa de la cultura acoge la exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira y del Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.

La muestra podrá visitarse hasta el día 21 en la sala de exposiciones temporales, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.