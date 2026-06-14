La Asociación Oncohematolóxica POR+ VIDA celebró su tradicional Andaina en Fene

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La Asociación Oncohematolóxica POR+ VIDA celebró este domingo 14 de junio con gran éxito su tradicional Andaina en Fene, en la plaza Alcalde Ramón Souto González.

Fue el 18º aniversario del programa de educación física contra la fatiga oncológica iniciado en Fene en el año 2008, el germen del origen de esa asociación , y cumpliéndose así este mismo año su 15º aniversario.

La jornada de este domingo comenzó a las 10.30 horas dando la bienvenida a todos los participantes y con la recogida de dorsales y contando además con una asistencia de más de 250 personas. Sobre las 11.00 horas se procedió a la salida, con un recorrido de una hora por la zona rural y urbana de Fene y Perlío, de baja dificultad y accesible para la mayoría de los participantes. En todo momento contaron también con la compañía de la Policía local y de Protección civil.

Y una vez que se regresó a la plaza del ayuntamiento, una masterclass impartida por Sandra García de UPA UN PASO ADELANTE y posteriormente se dió lectura a un manifiesto por parte del propio presentador del acto, Emilio Romero Fabal, integrante de los Cantaberneiros y colaborador habitual de la asociación.

Como parte del evento se celebró un sorteo de varios regalos cedidos por el comercio de Fene, Él baúl de Bego y una pandereta hecha por Emilio Romero Fabal y Ana de Urko Encajes, y ya para finalizar la jornada se celebró un almuerzo solidario a las 14.30 horas en el CCRD Perlío (con inscripción previa) que contó con la actuación musical de Los Tabernícolas.