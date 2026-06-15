Club Arco Narón conquista en el Trofeo Sílex celebrado nas Pontes dos Oros, una Plata y un Bronce

As Pontes acoge la edición de este año del Trofeo Sílex, el torneo más longevo de Galicia. Club arco Narón desplazó una escuadra de 8 deportistas (siendo el que más deportistas aportó a la línea de tiro) distribuidos en 3 categorías y los resultados cosechados fueron los siguientes
Recurvo Senior Hombre:
Elías Montenegro Dopico 292+274 = 566, 1er puesto del roud clasificatorio (sacó 20 puntos al 2º… y todavía es junior de 2º año), pasó el corte.
En 1/4 venció 6-4 al coruñés A.López. En semifinal venció 6-0 a F.Redondo de Sarria y ya en la final también venció, esta vez a D.González de As Pontes por 6-0 y consiguió la 1ª plaza final. Y en lo más alto del podio (senior) le cantamos el ‘cumpleaños feliz’ ya que precisamente hoy cumplía 19.
Ismael Lage 174+183 = 357, esta puntuación no le dio para pasar el corte y se clasifico en la 9ª plaza final.
Recurvo +50 Hombre:
José M. Fernández Ramos 240+205 = 445, no conseguía pasar el corte y se clasificaba en la 5ª plaza final. No obstante en el Trofeo Secundario (en el que participaban todos los que no habían conseguido ‘pasar el corte’ en sus categorías) venció en la categoría de 60 metros y se llevó un buen lote de productos de la tierra.
Recurvo U18 Mujer (cadete):
Lua Teijeiro Aneiros 290+270 = 563, 1ª plaza provisional, pasaba el corte. Vencía a Lorena en semifinales 6-0 y llegó hasta la ronda de la gran final, en la que se enfrentó con su compañera Lia. Un marcador de 1-7 en contra le dio la 2ª plaza final.
Lia Lage Pernas 279+262 = 541, 2ª plaza provisional, pasaba el corte. Vencía en flecha de desempate (10-7) a su compañera Iria y accedía a la gran final, en la que, como comentamos más arriba, se enfrentó a su compañera Lua. Con un 7-1 a su favor, ascendía una plaza y se clasificó en la 1ª posición final.
Iria Zaragoza López 266+277 = 540, 3ª plaza provisional tras el round. Pasaba el corte. En semifinales caía, en flecha de desempate, ante su compañera Lia y ya en la lucha por el bronce, venció a la actual subcampeona galega y compañera de club Lorena por un marcador de 6-2 y se situaba en la 3ª posición final.
Lorena Quintela Anido 173+156 = 329, 4ª provisional. Caía en semifinales contra Lua 0-6 y en la lucha por el bronce cedía ante su compañera Iria 2-6. Y de esta forma se situaba en la 4ª posición final.
Raquel Lorenzo Otero 224+82 = 306, se tenía que retirar en la segunda serie del round. 5ª plaza final