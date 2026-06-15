Club Arco Narón conquista en el Trofeo Sílex celebrado nas Pontes dos Oros, una Plata y un Bronce

15 junio, 2026 Dejar un comentario 139 Vistas

As Pontes acoge la edición de este año del Trofeo Sílex, el torneo más longevo de Galicia. Club arco Narón desplazó una escuadra de 8 deportistas (siendo el que más deportistas aportó a la línea de tiro) distribuidos en 3 categorías y los resultados cosechados fueron los siguientes

Fuente Club Arco Narón.. De izda a dcha Ismael, Lia, Raquel, Iria, Lua, Lorena, Pepe, Elías

Recurvo Senior Hombre:

Elías Montenegro Dopico    292+274 = 566,   1er puesto del roud clasificatorio (sacó 20 puntos al 2º… y todavía es junior de 2º año), pasó el corte.

En 1/4 venció 6-4 al coruñés A.López. En semifinal venció 6-0 a F.Redondo de Sarria y ya en la final también venció, esta vez a D.González de As Pontes por 6-0 y consiguió la 1ª plaza final. Y en lo más alto del podio (senior) le cantamos el ‘cumpleaños feliz’ ya que precisamente hoy cumplía 19.

Ismael Lage    174+183 = 357,  esta puntuación no le dio para pasar el corte y se clasifico en la 9ª plaza final.

Recurvo +50 Hombre: 

José M. Fernández Ramos    240+205 = 445,  no conseguía pasar el corte y se clasificaba en la 5ª plaza final. No obstante en el Trofeo Secundario (en el que participaban todos los que no habían conseguido ‘pasar el corte’ en sus categorías) venció en la categoría de 60 metros y se llevó un buen lote de productos de la tierra.

Recurvo U18 Mujer (cadete):

Lua Teijeiro Aneiros    290+270 = 563,   1ª plaza provisional, pasaba el corte.  Vencía a Lorena en semifinales 6-0 y llegó hasta la ronda de la gran final, en la que se enfrentó con su compañera Lia.  Un marcador de 1-7  en contra le dio la 2ª plaza final.

Lia Lage Pernas    279+262 = 541,    2ª plaza provisional, pasaba el corte.  Vencía en flecha de desempate (10-7) a su compañera Iria y accedía a la gran final, en la que, como comentamos más arriba, se enfrentó a su compañera Lua. Con un  7-1 a su favor, ascendía una plaza y se clasificó en la 1ª posición final

Iria Zaragoza López    266+277 = 540,  3ª plaza provisional tras el round. Pasaba el corte. En semifinales caía, en flecha de desempate, ante su compañera Lia y ya en la lucha por el bronce, venció a la actual subcampeona galega y compañera de club Lorena por un marcador de 6-2  y se situaba en la 3ª posición final.

Lorena Quintela Anido    173+156 = 329,    4ª provisional. Caía en semifinales contra Lua 0-6 y en la lucha por el bronce cedía ante su compañera Iria 2-6. Y de esta forma se situaba en la 4ª posición final.

Raquel Lorenzo Otero    224+82 = 306, se tenía que retirar en la segunda serie del round. 5ª plaza final

Fuente Club Arco Narón.. Jugándose las medallas… de izda a dcha Lua y Lia (Final U18), Lorena e Iria (Bronce U18)

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