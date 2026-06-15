Club Arco Narón conquista en el Trofeo Sílex celebrado nas Pontes dos Oros, una Plata y un Bronce

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As Pontes acoge la edición de este año del Trofeo Sílex, el torneo más longevo de Galicia. Club arco Narón desplazó una escuadra de 8 deportistas (siendo el que más deportistas aportó a la línea de tiro) distribuidos en 3 categorías y los resultados cosechados fueron los siguientes

Recurvo Senior Hombre:



Elías Montenegro Dopico 292+274 = 566, 1er puesto del roud clasificatorio (sacó 20 puntos al 2º… y todavía es junior de 2º año), pasó el corte.

En 1/4 venció 6-4 al coruñés A.López. En semifinal venció 6-0 a F.Redondo de Sarria y ya en la final también venció, esta vez a D.González de As Pontes por 6-0 y consiguió la 1ª plaza final . Y en lo más alto del podio (senior) le cantamos el ‘cumpleaños feliz’ ya que precisamente hoy cumplía 19.



Ismael Lage 174+183 = 357, esta puntuación no le dio para pasar el corte y se clasifico en la 9ª plaza final .

Recurvo +50 Hombre:



José M. Fernández Ramos 240+205 = 445, no conseguía pasar el corte y se clasificaba en la 5ª plaza final . No obstante en el Trofeo Secundario (en el que participaban todos los que no habían conseguido ‘pasar el corte’ en sus categorías) venció en la categoría de 60 metros y se llevó un buen lote de productos de la tierra.

Recurvo U18 Mujer (cadete):

Lua Teijeiro Aneiros 290+270 = 563, 1ª plaza provisional, pasaba el corte. Vencía a Lorena en semifinales 6-0 y llegó hasta la ronda de la gran final, en la que se enfrentó con su compañera Lia. Un marcador de 1-7 en contra le dio la 2ª plaza final .



Lia Lage Pernas 279+262 = 541, 2ª plaza provisional, pasaba el corte. Vencía en flecha de desempate (10-7) a su compañera Iria y accedía a la gran final, en la que, como comentamos más arriba, se enfrentó a su compañera Lua. Con un 7-1 a su favor, ascendía una plaza y se clasificó en la 1ª posición final .



Iria Zaragoza López 266+277 = 540, 3ª plaza provisional tras el round. Pasaba el corte. En semifinales caía, en flecha de desempate, ante su compañera Lia y ya en la lucha por el bronce, venció a la actual subcampeona galega y compañera de club Lorena por un marcador de 6-2 y se situaba en la 3ª posición final .



Lorena Quintela Anido 173+156 = 329, 4ª provisional. Caía en semifinales contra Lua 0-6 y en la lucha por el bronce cedía ante su compañera Iria 2-6. Y de esta forma se situaba en la 4ª posición final .

