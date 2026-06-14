Sofocado un incendio forestal declarado en un pinar en Boebre, Pontedeume

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En la tarde de este domingo se registró un incendio forestal en un pinar en la parroquia de Boebre, en el municipio de Pontedeume, en las inmediaciones de la pista deportiva , y tras la labor del personal de la Xunta y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos, contando con la colaboración de los Bomberos do Eume, se logró su extinción sobre las diez de la noche.

Una vez en la zona los bomberos del GES, se unieron al grupo del distrito forestal formado por un agente y una cuadrilla de tres miembros, auxiliados por una motobomba, posteriormente se unieron efectivos del Parque Comarcal de Bomberos do Eume, con base en As Pontes, con un camión nodriza.

También acudió a la zona el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro.

El humo del incendio podía verse desde distintos puntos como Sada, Cabanas, Ares, toda vez que el pinar afectado estaba en la zona costera, logrando que el fuego solamente afectase al cincuenta por ciento del mismo.