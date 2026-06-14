Sofocado un incendio forestal declarado en un pinar en Boebre, Pontedeume

15 junio, 2026 Dejar un comentario 135 Vistas

Fot. GES

En la tarde de este domingo se registró un incendio forestal en un pinar en la parroquia de Boebre, en el municipio de Pontedeume, en las inmediaciones de la pista deportiva , y tras la labor del personal de la Xunta y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal  GES de Mugardos, contando con la colaboración de los Bomberos do Eume, se logró su extinción sobre las diez de la noche.

Fot. GES

Una vez en la zona los bomberos del GES, se unieron al grupo del distrito forestal formado por un agente y una cuadrilla de tres miembros, auxiliados por una motobomba, posteriormente se unieron efectivos del Parque Comarcal de Bomberos do Eume, con base en As Pontes, con un camión nodriza.

También acudió a la zona el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro.

Fot. GES

El humo del incendio podía verse desde distintos puntos  como  Sada, Cabanas, Ares, toda vez que el pinar afectado estaba en la zona costera, logrando que el fuego solamente afectase al cincuenta por ciento del mismo.

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