Galicia avanza en el diseño de la estrategia de emprendimiento ligado al territorio con entidades del ecosistema emprendedor

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–En la Estrategia tendrá un papel clave la red de colaboración público-privada impulsada en el I Congreso Ultreia, que suma ya más de 140 adhesiones para compartir recursos y generar sinergias, mejorando el asesoramiento a proyectos y el impacto de las políticas públicas.

–El texto incidirá en otros aspectos fundamentales del emprendimiento como el relevo generacional, la especialización comarcal que identificará los sectores tractores de cada zona o el refuerzo de los apoyos de la Administración, con la Red de ponerlos como hilo conductor

–En los 15 polos de emprendimiento de Galicia se llevan atendido más de 6.300 proyecto.

El Gobierno gallego sitúa como una de sus prioridades estratégicas poner al servicio del tejido emprendedor todos los recursos y apoyos necesarios para facilitar que aquellas personas que desean poner en marcha un proyecto o negocio encuentren en Galicia el acompañamiento acomodado para hacerlo realidad.

En este marco, la Xunta avanza en la elaboración de la futura Estrategia de emprendimiento ligado al territorio, una hoja de ruta que surge de la designación de Galicia como Región Emprendedora Europea 2025. Esta Estrategia se sustenta en un ecosistema de colaboración en el que cobra un papel central la red público-privada impulsada en el I Congreso Ultreia, que suma ya más de 140 adhesiones y que tiene como finalidad compartir recursos, generar sinergias y fortalecer el conjunto del ecosistema emprendedor gallego.

La Red Ultreia se configura así como una herramienta de cooperación orientada a evitar duplicidades y a mejorar tanto el acompañamiento de los proyectos emprendedores como la eficacia de las políticas públicas. Su enfoque se basa en la identificación de los distintos agentes y servicios existentes, así como en la evaluación de la utilidad real de las herramientas disponibles, con el objetivo de optimizar su impacto, reforzar la coordinación entre actores y mejorar la respuesta a las necesidades de las personas emprendedoras.

Red de polos

Otro de los pilares fundamentales de la Estrategia es la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo (activar hiperenlace), que actúa como eje vertebrador de las políticas de emprendimiento territorial y como principal canal operativo de esta hoja de ruta. Se trata de una iniciativa de atención gratuita y personalizada que ofrece asesoramiento tanto a quien quiere iniciar un proyecto empresarial como a quien busca consolidarlo, con una especial atención al medio rural para contribuir a la dinamización económica, a la fijación de población y a la respuesta al reto demográfico.

La Red cuenta actualmente con 15 oficinas distribuidas por todo el territorio gallego. En la provincia de A Coruña están operativas las de Ferrol, Coristanco y Melide; en la de Lugo, las de Friol, Mondoñedo, Sarria, A Fonsagrada y Monforte de Lemos; en la de Ourense, las de O Carballiño, Baños de Molgas, O Barco de Valdeorras y Verín; y en la de Pontevedra, las de Silleda, O Porriño y Vilanova de Arousa.

En su conjunto, los polos llevan atendidos más de 6.300 proyectos, realizado más de 19.000 tutorías y contribuido a la creación de alrededor de 600 empresas, consolidándose como una de las principales herramientas de apoyo al emprendimiento en Galicia. Además, estas oficinas desempeñan un papel fundamental como dinamizadoras de sus entornos, con un balance acumulado de más de 1.500 reuniones con entidades del territorio y más de 800 eventos desarrollados desde su puesta en marcha.

Esta Red de polos seguirá reforzándose con la incorporación de nuevas herramientas y servicios, entre ellos una oficina digital única, equipos itinerantes para dar cobertura a las zonas rurales o de menor densidad poblacional y un mapa de especialización comarcal que permitirá identificar los sectores con mayor capacidad tractora en cada territorio.

De este modo, los polos fortalecerán su papel como antenas territoriales capaces de detectar necesidades, conectar oportunidades y orientar cada proyecto hacia los recursos y programas más idóneos, contribuyendo a un desarrollo más equilibrado y sostenible del conjunto de Galicia.

La Estrategia de emprendimiento ligado al territorio se complementa con otras líneas de actuación que refuerzan su carácter integral. Entre ellas destaca la apuesta por el relevo generacional, especialmente en sectores como el comercio, mediante la identificación de negocios clave en cada comarca y su conexión con nuevas personas emprendedoras interesadas en dar continuidad a actividades viables, especialmente en el caso de aquellos establecimientos cuyos titulares se encuentran próximos a la jubilación.

En este ámbito, hace falta destacar también el acompañamiento a las personas interesadas en traspasar un negocio. Estas pueden acudir a la Red de polos para dar visibilidad a su oferta y recibir asesoramiento durante todo el proceso de transmisión. Los técnicos de la Red trabajan directamente con las personas titulares para resolver dudas vinculadas al cambio, facilitar la difusión de los negocios a través del escaparate (activar hiperenlace) habilitado en la página web de la Red de polos e informar sobre los apoyos disponibles, entre ellos el Bono Remuda, dotado con 1,5 M€ e integrado en la orden unificada de ayudas para personas autónomas.