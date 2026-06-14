Fernando Lorenzo Pérez e Inés Santiago Morón conquistan en Valdoviño a IX Volta ás Forcadas

Preto de 250 deportistas de todas as idades se deron cita na carreira organizada polo Concello de Valdoviño co apoio da Deputación da Coruña e da Federación Galega de Atletismo.
Fernando Lorenzo Pérez e Inés Santiago Morón conquistaban a IX Volta ás Forcadas celebrada en Valdoviño. Os gañadores absolutos da proba completaban os 9 km do percorrido, que discorreu entre as parroquias de Loira e Vilaboa paralelo ao encoro, cuns tempos de 31 minutos e 30 segundos e 37 minutos e 17 segundos respectivamente.
A segunda praza na categoría masculina foi para Alberto Pardo Montero, e para Verónica Bugliot Fernández na feminina. E completando o pódium, Pedro Pita Romero e Nuria Mejuto Fernández, bronce en masculino e feminino respectivamente. Todos os resultados en todas as categorías están xa a disposición da cidadanía no portal web de Carreiras Galegas -onde se xestionaron tamén as inscricións-.
Preto de 250 deportistas de todas as idades dábanse cita no evento, organizado polo Concello de Valdoviño co apoio da Deputación da Coruña e da Federación Galega de Atletismo, e un ano máis, incluíuse no circuíto provincial de carreiras populares.
Policía Local e máis as Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil de As Pontes, Cedeira, Narón, Neda e Valdoviño participaban no dispositivo de seguridade, facendo posible a cita, na que tamén colaboraron a Cooperativa de Vilaboa e o CD Rosalía de Vilaboa, e ambas institucións estiveron representadas na entrega de trofeos por Jaime Caamaño e Javier Sabín, presidente e directivo respectivamente da cooperativa e do club de fútbol local.
Un acto no que tamén participaban o alcalde, Alberto González; o concelleiro de Deportes, Sergio Saavedra, e os edís de Obras, Alejandro García, e Cultura, Tamara Sabín. Dende as 11:00 horas, foron sucedéndose as diferentes carreiras por categorías, dende os biberóns -que xa recibiron a súa medalla ao remate do seu itinerario- ata os sub 18.
E contra as 12 horas arrincaba o esixente percorrido da absoluta, de ata 9 km. Estivo realmente reñida na categoría masculina, e durante practicamente todo o itinerario, Fernando Lorenzo (AD Náutico Narón) e Alberto Pardo (Sociedad Deportiva Compostela Atletismo) marcharon xuntos, ata os últimos metros, impoñéndose finalmente o primeiro.
A cita volveu cumprir obxectivos, e ademais de fomentar a práctica de hábitos saudables, o deporte converteuse de novo nun magnífico reclamo para desfrutar do territorio.