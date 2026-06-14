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El equipo júnior femenino de 3×3 del BAXI Ferrol Serantes Instalaciones cerró este fin de semana una brillante participación en el Campeonato de España de Clubes, disputado en Santiago de Compostela, al clasificarse entre los ocho mejores equipos del país.

Las ferrolanas, representadas por Mara Morandeira, Irene Arias, Carmela Permuy y Elena Baldonedo, completaron un torneo de gran nivel en el que lograron superar la fase de grupos y ganarse un puesto en las eliminatorias por el título. Su rendimiento volvió a poner de manifiesto el potencial de la cantera del club, una de las más destacadas del baloncesto femenino gallego.

El camino hacia las semifinales se detuvo en los cuartos de final, donde el conjunto naval se encontró con el Ensino de Lugo en un duelo de máxima igualdad. El enfrentamiento, marcado por la intensidad y la emoción hasta los últimos compases, terminó cayendo del lado del equipo lucense.

Pese a quedarse a las puertas de la lucha por las medallas, el balance de la competición es muy positivo para el BAXI Ferrol. Alcanzar el Top 8 nacional en una cita que reúne a los mejores clubes del país supone un nuevo reconocimiento al trabajo de formación que desarrolla la entidad y refuerza su posición como uno de los referentes del baloncesto femenino de base.

La participación en el campeonato pone además el broche a una temporada sobresaliente para las cuatro jugadoras, que han llevado el nombre de Ferrol a la élite del baloncesto 3×3 nacional y han demostrado una vez más el talento que sigue emergiendo de la cantera universitaria.