Julia Mª Dopico Vale y Piñeiro inicia un ciclo de conferencias sobre el compositor José Arriola «ese gran desconocido»

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El compositor José Arriola‒ José Rodríguez Carballeira‒ nacido en Betanzos y de raigambre ferrolana; el niño prodigio al piano que un día fue aclamado mundialmente obteniendo el favor de la Reina María Cristina de España, quien le proporciona la posibilidad de estudiar técnica pianística con el maestro Alberto Jonas y composición con Richard Strauss en Alemania, vuelve a ser noticia de mano de la músico y escritora Julia M.ª Dopico y Vale de Piñeiro que ofrecerá bajo el patrocinio de la Consellería de Cultura da Xunta de Galicia un ciclo de conferencias en este mes de junio en distintos lugares de Galicia con la finalidad de dar a conocer y poner en valor al niño prodigio al piano‒ mundialmente conocido como “el Mozart español” o el “ Mozart gallego”‒ deslumbrando con sus habilidades interpretativas y al precoz compositor, manifestándose sus capacidades a temprana edad‒ en torno a los cuatro o cinco años‒.

El ciclo se inicia en Ferrol

Bajo el título “Arriola, ese gran desconocido» este primer ciclo de conferencias partirá de Ferrol. Concretamente el miércoles día 17 en el Pazo do Monte ‒ San Pedro de Leixa, 82‒, a las 19.00 h y con la intervención del pianista Sergio Lorenzo , que ilustrará musicalmente la charla interpretando obras al piano del compositor recogidas en sus “Impresiones Argentinas”.

El sábado día 20 de junio, también a las 19.00 h, Julia hablará de Arriola en Villa Florentina, la Casa Museo de Wenceslao Fernández Flórez , otro gran escritor de Galicia; el día 24 de junio igualmente a las 17.00 h, Arriola será el protagonista en Gráficas Santiago , en Ribadeo, un lugar tan especial como el sobrenombre por el que es conocido: “A casa das Letras» y finalmente y para dar término a este primer ciclo sobre Arriola, el encuentro tendrá lugar el sábado 27 de junio en el Pazo de San Isidro, de Mondoñedo, declarado como Bien de Interés Cultural; un enclave único, donde se combinan historia y leyenda tras sus muros.

Julia M.ª ha tenido la oportunidad de vivir en primera persona el proceso de recuperación biográfica y musical del compositor Arriola, cuya obra actualmente está custodiada por el Consello da Cultura Galega en donde también está publicado un trabajo de su autoría dentro del espacio Álbum de Galicia, enciclopedia digital de la entidad; así como también es autora de las notas al programa del cd que en su día grabó la Real Filharmonía de Galicia con la obra orquestal recuperada del autor bajo la dirección del maestro Maximino Zumalave con el sello Brilliant Classics.

Tras la temporada de verano está previsto que se continúe con este ciclo de conferencias, mostrando ya interés entidades como el Sporting Club Casino de A Coruña, el Museo Histórico Militar y el Círculo de Artesanos de la ciudad herculina; A Casa da Cultura de Pontedeume, el Museo Provincial de Pontevedra o el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol, en donde una sala lleva su nombre.

La entrada a estas conferencias es libre y gratuita en todos estos lugares y hasta completar el aforo.

Los asistentes se sorprenderán de la magnitud y alcance de la talla de este compositor, ese “Gran desconocido”, conceptuado por importantes maestros como uno de los grandes compositores de la España del S. XX. y a través de estas conferencias podrán aproximarse al niño prodigio que tocó para reyes y monarcas europeos, para toda América, África, Irán…; que sobrevivió a las dos Grandes Guerras y del que de manera insólita pudo recuperarse obra escrita que podrán escuchar en estas conferencias junto a un relato vital peculiar y extraordinario.

Julia Mª Dopico y Vale de Piñeiro

Julia Mª Dopico y Vale de Piñeiro es titulada superior en la especialidad de piano por el conservatorio superior Joaquín Rodrigo de Valencia y en la especialidad de solfeo, transposición y acompañamiento por el conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra; es diplomada en derecho‒universidad de Santiago de Compostela‒; compositora: estreno musical en denver‒ ee.uu‒, fundación Juan March y teatro de la zarzuela ‒Madrid‒ , New York. pazo da cultura de Pontevedra, basílica de Notre- Dame d´Afrique…‒, intérprete al piano, mandola, laúd y guitarra; cronista musical en prensa digital y escrita desde 2002; presidenta de la asociación cultural Brigantia; investigadora musical destacándose sus publicaciones en el Consello da Cultura Galega; socia de honor de la Saf y Narart; delegada para las relaciones con la música de la unión nacional de escritores de españa‒melilla‒; delegada de música y patrimonio del consello municipal da cultura da Coruña; conferenciante y comisaria de exposiciones.