Este sábado, jornada de calor intenso en Galicia. En Ferrol se registró una temperatura de 37,3º

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Galicia atraviesa una nueva jornada de calor intenso y los termómetros han marcado en la tarde de este sábado temperaturas en torno a los 37 grados en municipios de todas las provincias gallegas, con los valores máximos registrados en Ourense. Allí, las estaciones con las que cuenta Meteogalicia en la ciudad recogieron 37.8 y 37.4 ºC a las 16.00 horas.

En Ferrol

El día, que ya arrancó con valores de en torno a los 30 grados, ha estado marcado por las altas temperaturas, al igual que el viernes. Esta situación ha sido generalizada en todo el territorio: Ferrol registró 37.3 ºC a las 15.50 (Meteogalicia).

El intenso e histórico episodio de calor ha provocado que playas emblemáticas como Doniños y San Xurxo se encontrasen totalmente abarrotadas de bañistas que buscaban refrescarse.

Las altas temperaturas

Estas han obligado a activar el aviso amarillo por calor en las horas centrales del día, entre las 15.00 y las 21.00. De esta forma, están afectadas las zonas de Valdeorras y el Miño de Ourense; el sur y el centro de Lugo; en Pontevedra, el área del Miño (entre O Baixo Miño y Paradanta), y el interior y el noroeste de A Coruña.

Además, la montaña de Ourense y la montaña y el sur de Lugo también están en nivel amarillo por tormentas localmente fuertes. Este es el efecto provocado por la influencia de las altas presiones sumada a la presencia de aire frío en altura que ha inestabilizado la atmósfera.