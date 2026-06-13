Este sábado, jornada de calor intenso en Galicia. En Ferrol se registró una temperatura de 37,3º

13 junio, 2026 Dejar un comentario 183 Vistas

Galicia atraviesa una nueva jornada de calor intenso y los termómetros han marcado en la tarde de este sábado temperaturas en torno a los 37 grados en municipios de todas las provincias gallegas, con los valores máximos registrados en Ourense. Allí, las estaciones con las que cuenta Meteogalicia en la ciudad recogieron 37.8 y 37.4 ºC a las 16.00 horas.

En Ferrol

El día, que ya arrancó con valores de en torno a los 30 grados, ha estado marcado por las altas temperaturas, al igual que el viernes. Esta situación ha sido generalizada en todo el territorio: Ferrol registró 37.3 ºC a las 15.50 (Meteogalicia).

El intenso e histórico episodio de calor ha provocado que playas emblemáticas como Doniños y San Xurxo se encontrasen totalmente abarrotadas de bañistas que buscaban refrescarse.

Las altas temperaturas

Estas han obligado a activar el aviso amarillo por calor en las horas centrales del día, entre las 15.00 y las 21.00. De esta forma, están afectadas las zonas de Valdeorras y el Miño de Ourense; el sur y el centro de Lugo; en Pontevedra, el área del Miño (entre O Baixo Miño y Paradanta), y el interior y el noroeste de A Coruña.

Además, la montaña de Ourense y la montaña y el sur de Lugo también están en nivel amarillo por tormentas localmente fuertes. Este es el efecto provocado por la influencia de las altas presiones sumada a la presencia de aire frío en altura que ha inestabilizado la atmósfera.

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