O paseo marítimo converteuse na mellor pista de atletismo na IX Carreira escolar Concello de Neda

Máis dun centenar de nenos tomaron parte na cita.
Neda celebraba este sábado a IX edición da súa Carreira escolar coa participación de máis dun centenar de nenos de entre 3 e 13 anos. A maioría, dos centros educativos da localidade, ata 49 cativos do CEIP de Maciñeira e 41 do CEIP San Isidro. Na relación de coles participantes, este ano tamén figuraron o CEIP Plurilingüe de Ponzos, das Mercedarias e do Belén (Ferrol); Jorge Juan, Santiago Apóstol e Ayala (Narón), e o CPI Atios (Valdoviño).
Puntuais á cita, as familias comezaban a chegar contra as 9:30 horas, hora fixada para a recollida de dorsais, e con moito entusiasmo e tamén nervios, os pequenos facían exercicios de quecemento antes de tomar a saída. A partir das 10 horas, a contorna do albergue de peregrinos, e nomeadamente o paseo marítimo, convertíase na mellor das pistas de atletismo, sucedéndose as saídas nas 5 categorías da cita: peques (cunha distancia de 50 m), sub-8 (350 m), sub-10 (700 m), sub-12 e sub-14 (1.050 m).
Deste xeito, a carreira escolar convertíase de novo nunha gran festa do deporte, fomentando a práctica da actividade física, a afección polo atletismo dende a infancia, e como non, a convivencia, o compañeirismo e o deporte en igualdade. A carreira pechábase coa entrega de trofeos para os 3 primeiros clasificados, e como as posicións foron o de menos, a totalidade dos nenos participantes recibiron medalla.
CLASIFICACIÓN:
Feminina
Peques: Kailani Novo (1o), Manuela García (2o) e Aurora Losada (3o)
Sub 8: Maialan Andollo (1o), Nahia García (2o) e Valeria García (3o)
Sub 10: Sofía Pena (1o), Alicia Morales (2o) e Waffae Jemi (3o)
Sub 12: Lía Sancho (1o), Xela Pérez (2o) e Andrea Soler (3o)
Sub 14: Alicia Pardo (1o), Laura Fernández (2o) e Ruth González (3o)
Masculina
Peques: Carlos Aguiar (1o), Bruno Fernández (2o) e Manuel Fojo (3o)
Sub 8: Eric Neira (1o), Fabio Feal (2o) e Lucas Álvarez (3o)
Sub 10: Jorge Pardo (1o), Enzo Díaz (2o) e Xalo Dopico (3o)
Sub 12: Roi Marcal (1o), Xandre Dopico (2o) e Lois Couce (3o)
Sub 14: Martiño Miraz (1o)