A Asociación de Concellos do Camiño Inglés entrega os premios do certame escolar ‘Escríbelle unha carta a John Adams’

A Asociación de Concellos do Camiño Inglés entrega en Pontedeume e Miño os premios do certame escolar ‘Escríbelle unha carta a John Adams’.
A Asociación de Concellos do Camiño Inglés vén de facer entrega dos galardóns aos escolares gañadores e finalistas do concurso anual de cartas que organiza a entidade. Esta iniciativa está dirixida especificamente ao alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria daqueles centros de ensino situados nos municipios polos que transcorre esta ruta xacobea e que deciden sumarse á convocatoria.
O acto de entrega de premios tivo dúas paradas moi significativas nesta xornada. No CPR Luis Vives de Pontedeume, os menores galardoados recibiron os seus recoñecementos da man da concelleira de Turismo eumesa, Ángela Piñeiro Carrera, e do alcalde da vila e actual presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Bernardo Fernández. Pola súa banda, a comitiva trasladouse tamén ata o CPI Castro Baxoi do municipio de Miño, onde o propio presidente da Asociación entregou os diplomas e dos correspondentes agasallos tecnolóxicos aos escolares premiados deste centro.
As cartas enviadas polas nenas e nenos participantes foron avaliadas por un xurado especializado que estivo composto por membros da propia Asociación de Concellos do Camiño Inglés e por profesoras das universidades británicas de Durham e Newcastle. Este comité tivo a responsabilidade de elixir dúas cartas finalistas e unha proposta gañadora por cada un dos centros escolares participantes.
Como recompensa ao seu esforzo e creatividade, os alumnos finalistas recibiron un diploma acreditativo, mentres que os gañadores do primeiro premio foron agasallados cun altofalante bluetooth.
O obxectivo principal deste certame é que os escolares redacten unha carta dirixida a un peregrino histórico de relevancia que teña transitado polo Camiño Inglés. Na edición deste ano, a figura homenaxeada foi John Adams, quen co tempo se convertería no segundo presidente da historia dos Estados Unidos de América.
A elección do personaxe histórico de John Adams débese a unha viaxe que realizou xunto aos seus fillos —un dos cales tamén chegaría a ocupar a presidencia do país americano como sexto mandatario— cando se dirixían a Francia para asinar a paz con Inglaterra tras a guerra de independencia. O buque no que viaxaban sufriu unha avaría grave que os obrigou a recalar no porto de Ferrol. Ante a perspectiva de ter que agardar varios meses ata que o barco fose reparado, a comitiva optou por emprender o traxecto por terra a lombos de mulas, o que os levou a percorrer un importante tramo do Camiño Inglés cruzando concellos como Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Paderne, Miño, Betanzos, Cambre, Culleredo e A Coruña, para despois continuar cara a Pedrafita e enlazar co Camiño Francés rumbo a Europa.