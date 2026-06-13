Portos de Galicia otorga una concesión a Cedeira para construir una nave de formación náutica

13 junio, 2026 Dejar un comentario 112 Vistas

Ubicación de la futura ‘nave náutica’ en Cedeira | XUNTA

Portos de Galicia acaba de otorgar la concesión administrativa a favor del Ayuntamiento de Cedeira (A Coruña) para la construcción de una nave para el desarrollo de formación en enseñanzas náuticas. La concesión contempla un período de vigencia de 20 años prorrogables en otros 10.

La nave prevista, según el proyecto presentado en Portos de Galicia por el Ayuntamiento, tendrá una superficie total de 472 metros cuadrados. Estará situada en la zona de acceso al puerto, concretamente en la explanada del muelle viejo, compatibilizándose con la zona de aparcamiento.

El plazo de ejecución previsto para las obras es de 4 meses desde el inicio de los trabajos y el presupuesto estimado de la actuación supera los 300.000 euros. La solicitud presentada por el Ayuntamiento superó ya el trámite de información pública a lo que fue sometido con su publicación en el DOG de 23 de abril de este año.

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