Villaverde firma en Fene un convenio de 1,3 millones para recuperar los bancos marisqueros de Barallobre

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este viernes un convenio de colaboración con la Cofradía de Barallobre, en su sede de Fene, para recuperar los bancos marisqueros de la zona, gravemente afectados por las fuertes lluvias de principios de año.

El acuerdo, dotado con 1,3 millones de euros, permitirá desarrollar una planificación de trabajos hasta 2027. El convenio se enmarca en un paquete de medidas urgentes activado por la Xunta de Galicia por valor de 23 millones de euros, de los cuales 19,8 millones se destinan a acuerdos de colaboración con el sector.

«Venimos aquí, a la Cofradía de Barallobre, a Fene, a firmar un convenio por un importe de 1,3 millones«, ha explicado la conselleira.

Villaverde ha detallado que los trabajos se extenderán durante 2026 y 2027 e incluirán acciones de coordinación y gestión por parte de la cofradía, así como labores específicas de las mariscadoras y mariscadores. «También se destinarán partidas a recuperación mediante sedimentos y otros tipos de servicios«, ha añadido.

La titular de Mar ha subrayado la importancia de restaurar la viabilidad de los bancos marisqueros para garantizar la sostenibilidad a medio plazo. «La recuperación de los bancos va a ser una actividad estratégica, símbolo de la Galicia Calidade, que, para nosotros, como Gobierno, es fundamental recuperar«, ha afirmado.