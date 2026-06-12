Una decena de nuevos letrados prometen sus cargos en el TSXG

Una decena de nuevos letrados han prometido o jurado su cargo este viernes en un acto en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, la lista de nuevos letrados es la siguiente: Cristina Pita Salgueiro (Tribunal de Instancia de Viveiro), Andrea Carreira López (Tribunal de Instancia do Barco de Valdeorras), Seila Gallego Pol (Tribunal de Instancia de Mondoñedo), Bibiana Magallanes Oliveira (Tribunal de Instancia de Verín), Icía Trigo Couto (Tribunal de Instancia de Mondoñedo), Juan Fajardo Pérez-Sindín (Tribunal de Instancia de Ortigueira), Irea Riobó Mayo (Tribunal de Instancia de Ordes), Julia Monteserín Castela (Tribunal de Instancia da Fonsagrada), Lara Eztizen González Olalla (Tribunal de Instancia de Negreira), Joaquín Paz Cupeiro (Tribunal de Instancia da Pobra de Trives).

Forman parte de la 47ª promoción, por el turno de acceso libre. El acto estuvo presidido por el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste Sueiras, y dirigido por el secretario de Gobierno, Juan José Martín Álvarez, quien ha destacado la preparación de la nueva promoción.