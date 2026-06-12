Ferrol acoge la presentación de la Liga Galega de Traiñeiras 2026, que reunirá a 16 clubes entre junio y agosto

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó este viernes en la presentación de la Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia 2026, un acto celebrado en el Museo da Construción Naval y en el que también estuvo presente el presidente de la Federación Galega de Remo, José Luis Méndez.

La competición se desarrollará entre los meses de junio y agosto y contará con la participación de un total de 16 clubes, quince gallegos y uno asturiano, consolidándose como una de las principales citas del calendario autonómico de remo.

Durante su intervención, Rey Varela destacó la importancia de que Ferrol haya sido elegida para acoger la presentación de una competición que calificó como “unha referencia no calendario deportivo galego”. Asimismo, recordó que la ciudad formará parte del circuito con la celebración, el próximo 1 de agosto, de la XVIII Bandeira Cidade de Ferrol-VIII Memorial Miguel Derungs Criado.

El regidor señaló que esta prueba está plenamente consolidada y cuenta con un importante respaldo entre los aficionados al remo de la ciudad. En este sentido, afirmó que la competición supondrá una nueva oportunidad para proyectar la imagen de Ferrol a través del deporte y para recibir a algunas de las mejores tripulaciones del panorama gallego.

Además, el alcalde aprovechó la ocasión para recordar que próximamente comenzarán las obras de la Cidade Náutica da Cabana, una infraestructura concebida para impulsar la práctica y el desarrollo de los deportes náuticos en la ciudad.

La presentación concluyó con un reconocimiento al trabajo que realizan los clubes y deportistas durante todo el año para mantener viva la tradición del remo, una disciplina profundamente vinculada a la identidad marítima de Galicia y que volverá a ser protagonista durante los meses de verano.