El coronel ferrolano David Salvador Rodríguez Picallo tomará el mando del Tercio Norte de Infantería de Marina

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Para el próximo viernes, día 26 de junio, a las once y media de la mañana está previsto el acto militar. en el Patio de Armas del Quartel de NS de los Dolores, del relevo y la entrega de mando del Tercio Norte de Infantería de Marina por parte del coronel Antonio J. Palmero Romero al también coronel, ferrolano, David Salvador Rodríguez Picallo en presencia del Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), General de División José Luis Souto Aguirre.

El nuevo comandante del Tercio Norte

El coronel David Salvador Rodríguez Picallo nació en Ferrol, el 25 de agosto de 1973. Está casado con Pilar

Franco, con quien tiene cinco hijos. Pilar es hija del recordado ferrolano CN (r) Hermenegildo Franco Castañón, Gildo, fallecido en el pasado mes de diciembre.

Ingresó en la Escuela Naval Militar en el año 1993 y recibió el despacho de Teniente en el año 1998. Ascendió a Capitán en el año 2001; a Comandante en el año 2010; a Teniente Coronel en el 2017 y Coronel en el 2024.

De Teniente, Capitán y la mitad del empleo de Comandante estuvo destinado en diferentes unidades de la Brigada de Infantería de Marina, desempeñando puestos de mando de unidades, en Planas Mayores y en el Estado Mayor de la Brigada, estos dos últimos en el ámbito de las operaciones y el adiestramiento.

En el empleo de Comandante, y tras obtener el diploma de oficial de Estado Mayor de las FAS, fue destinado, durante un periodo de dos años, al Estado Mayor de la Armada a la Sección de Planes Estratégicos de la División de Planes.

Entre los años 2016 y 2018 estuvo destinado en el Cuartel General de la OTAN en Nápoles en la División de Planes como Coordinador de la División y posteriormente en el NATO Strategic Direction South – HUB. A su regreso a España fue destinado al Cuartel General de Fuerza de Infantería de Marina como Jefe de Operaciones.

En verano del 2019 tomó el mando del Grupo de Apoyo y Servicios de Combate de la Brigada de Infantería de Marina, cargo que ocupó durante dos años.

En el año 2021 fue destinado al Estado Mayor Conjunto de la Defensa, a la División de Estrategia donde permanecería hasta su ascenso a Coronel en julio de 2024.

Su último destino ha sido el de Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores de la Armada.

A lo largo de su carrera ha participado en las siguientes operaciones internacionales: Misión de la OTAN en Bosnia i Herzegovina SFOR. Año 1999. Coalición Internacional en Irak. Año 2003. Misión de la UE en Bosnia i Herzegovina EUFOR. Años 2005 y 2007. Misión de NNUU en Líbano UNIFIL. Año 2010. Misión de OTAN en Afganistán ISAF. Año 2013

Está diplomado por el NATO Defence College y en Estado Mayor. Especialista en Tecnología de las Comunicaciones y de la Información. Aptitud de Operaciones anfibias y Expedicionarias. Mando de unidades paracaidistas : y Controlador Aéreo Avanzado.

Asimismo posee el Master en Relaciones Internacionales, Paz, Seguridad y Defensa, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es Especialista en Seguridad, por la Universidad de VIC.

Está en posesión de la Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Tiene concedidas cuatro Cruces al Mérito Naval y una cruz al Mérito Militar, todas con distintivo blanco; dos condecoraciones de la OTAN, dos de la UE y una de la ONU; la Medalla de Campaña de Irak; y la Medalla de Operaciones de Paz de Italia.