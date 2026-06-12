Medio Rural se reunió con responsables de las Policías Locales de las 7 ciudades gallegas para avanzar en su colaboración ante los incendios forestales

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El director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, se reunió este viernes con responsables de la Policía Local de las siete ciudades gallegas para avanzar en la coordinación en la lucha contra los incendios forestales.

Manuel Francisco puso en valor el trabajo que desarrolla la Policía Local en este ámbito y señaló que el trabajo conjunto puede contribuir de manera beneficiosa a la vigilancia, investigación y actuación frente a los fuegos. En este contexto, recordó la reunión mantenida esta misma semana con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, en la que también se abordó esta cuestión.