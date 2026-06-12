Los tiempos del PSOE ferrolano: Mato exige calma a Eva tras ser bendecido por Besteiro-(José L. Álvarez)

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El portavoz local socialista apela a la disciplina interna frente al sector renovador, meses después de ser respaldado públicamente por Besteiro para las municipales.

José L. Álvarez– La pugna interna en el PSOE de Ferrol por la candidatura a la alcaldía es una realidad evidente. La exconcejala Eva Martínez Montero ha anunciado oficialmente su postulación para concurrir a las primarias, lo que activa una confrontación directa contra el actual portavoz municipal y exalcalde, Ángel Mato.

Esta situación pone de relieve varias tensiones organizativas en la agrupación local, y el comentario general es que el señor Mato «no las tiene todas consigo», toda vez que incluso más de un@ edil actual podría figurar en la candidatura de Eva Martínez si ésta gana las primarias.

La contradicción de los tiempos políticos

El portavoz local. señor Mato, insiste públicamente, según veo en algún medio, en la necesidad de «respetar los tiempos» oficiales del partido para activar los procesos orgánicos.

Pero existe una clara contradicción señalada por la militancia, ya que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avaló y prácticamente proclamó a Ángel Mato como su baza para las municipales de 2027 en un acto celebrado en enero de 2025. En aquel momento, Mato no puso objeciones al adelanto de los plazos que ahora reclama para su rival.

División y alineamiento de las «familias» socialistas

La actual jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones y ex concejal socialista Eva Martínez se presenta con un discurso renovador y con la intención explícita de dar más peso a las mujeres en el partido. Ha conseguido aglutinar el descontento de diversas facciones locales tradicionalmente críticas con la gestión del actual portavoz.

Incertidumbre en el sector oficial: El paso adelante de Martínez rompe la estrategia de una candidatura de consenso en torno a Mato. Esto ha generado un escenario de evidente nerviosismo en la dirección local ante el riesgo real de perder el control de la candidatura de cara a los próximos comicios, máxime y a pesar de que ha habido últimamente, según cuentan «algunos corrillos» varias afiliaciones tipo » blanquistas» de cara a la previsible asamblea.

El PSOE ferrolano se encamina obligatoriamente a unas primarias. Este proceso medirá con exactitud el reparto de fuerzas actual entre el aparato oficialista y los sectores locales que exigen un cambio de rumbo político, sectores que por lo que se ve y oye ponen «frenético» a más de uno.