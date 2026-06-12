Ángel Mato solicita “respetar al máximo” los tiempos del PSOE sobre las primarias a la alcaldía de Ferrol

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El pasado 30 de mayo Eva Martínez Montero anunciaba su intención de presentarse a las primarias del PSOE para optar a la alcaldía de Ferrol en las elecciones municipales de 2027.

No ha sido hasta este viernes, cuando el secretario general de los socialistas ferrolanos, Ángel Mato se ha pronunciado al respecto, afirmando que respetaba “al máximo” los tiempos establecidos por el PSOE, en un proceso de primarias que todavía no está convocado oficialmente por parte del comité federal.

Al mismo tiempo, de manera indirecta, le lanzaba un dardo a la que fue su compañera en el equipo de gobierno durante su etapa en la alcaldía y hasta hace unos meses en el grupo municipal, ya que antes de dar a conocer una candidatura a través de los medios de comunicación “habrá que dirigirse primero a la militancia de la agrupación y solicitar los avales”, aunque de manera directa como secretario general de la formación no quería pronunciarse sobre la candidatura de Eva Martínez Montero o de si iba a optar él mismo por presentarse a este proceso, a pesar de contar con el apoyo público por parte del secretario general gallego, José Ramón Gómez Besteiro.