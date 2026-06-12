El Concello de Ferrol y la Asociación de Personas Xordas conmemoran el Día Nacional de la Lengua de Signos

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El Concello de Ferrol y la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) celebraron este viernes en el palacio municipal el acto conmemorativo del Día Nacional de la Lengua de Signos, una jornada que sirvió además para reforzar la colaboración entre ambas entidades mediante la firma de un nuevo convenio de 33.000 euros destinado al mantenimiento del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por la presidenta de la AXF, Teresa Gallo Lastra, en una celebración centrada en la reivindicación de la lengua de signos como herramienta esencial de inclusión y comunicación.

Rey Varela recordó que el 14 de junio se conmemora esta efeméride en homenaje a la constitución de la Confederación Estatal de Personas Sordas en 1936, destacando que la lengua de signos “non é un sistema de apoio: é unha lingua plena cunha enorme capacidade de expresión”. El regidor subrayó además el compromiso del Concello con la igualdad de oportunidades, señalando que “falar da lingua de signos é falar tamén de inclusión”.

Por su parte, Teresa Gallo Lastra agradeció el apoyo institucional y la participación en el acto, destacando que la jornada “é especial” y que supone un paso más hacia una sociedad más accesible e inclusiva. Asimismo, valoró positivamente la firma del convenio, que permitirá “facer realidade o servizo de intérpretes”, reforzando la atención a las personas sordas en la comarca.

Desde la AXF se puso el acento en la necesidad de seguir avanzando en la accesibilidad real y efectiva, especialmente mediante la presencia de intérpretes de lengua de signos en todos los ámbitos de la vida diaria, reivindicando la plena participación en igualdad de condiciones.

El acto incluyó la lectura de un manifiesto, la proyección de un vídeo conmemorativo y una actuación musical a cargo de un dúo de la Banda Ferrolá de Música. Además, se enmarcó en el lema de este año, ‘Linguas de signos por mil razóns’, con el que la entidad impulsa una campaña de sensibilización que continuará en los próximos días con la publicación de cinco vídeos temáticos en sus redes sociales.

En dichos materiales audiovisuales se abordarán cuestiones como la protección de las personas sordas, el acceso a la cultura, la participación política y social, el derecho a la socialización y la importancia de la educación en el futuro del alumnado sordo, con la participación de representantes institucionales, entidades sociales, deportivas y educativas de la comarca.

Con este acto conjunto y la renovación del convenio, Concello de Ferrol y AXF refuerzan su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la visibilización de la lengua de signos como elemento clave para la igualdad de derechos en Ferrolterra.