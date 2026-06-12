O Club de Prensa de Ferrol otorgou os premios de fotoxornalismo 2025

A foto de Sandra Alonso, “Lluvia” , publicada no xornal La Voz de Galicia de Santiago o 27 de xaneiro de 2025, obtivo o Premio de Fotoxornalismo “Foto do Ano de Galicia en Foco ” que outorga o Club de Prensa de Ferrol e que acada a súa 35ª edición. A foto premiada foi valorada polo xurado “por capturar unha instantánea que pola súa orixinalidade e sinxeleza podería ilustrar o día a día dos galegos nos duros invernos da nosa terra” polo que é merecente de ser elexida como Foto do Ano de Galicia en Foco 2025
A Serie de Iñaki Abella “Volver “, publicada no xornal Faro de Vigo, o 19 de Maio de 2025, obtivo o Premio de Fotoxornalismo “Serie do Ano de Galicia en Foco 2025” que outorga o Club de Prensa de Ferrol na súa 35ª edición , e que foi valorada polo xurado “Por representar unha nova oportunidade económica vinculada ao mar, reflectida nunha serie de imaxes que exemplifican a labor diaria do fotoxornalismo local e a súa capacidade para ilustrar en apenas un feixe de imaxes a forma de vida dos seus veciños”.
O xurado quere tamén destacar a gran calidade das instantáneas e series presentadas nesta edición 35 do concurso Galicia en Foco, e facer mención á beleza e orixinalidade da instantánea do “Triatlón de Ferrol” do fotógrafo Kiko Delgado.
Os Premios “Foto do Ano” de Galicia en Foco, e “Serie do Ano” de Galicia en Foco constan cada un deles, dunha figura de Sargadelos que fora especialmente deseñada por Isaac Díaz Pardo para este certame, e unha dotación económica de 750 euros..
O Xurado da XXXV Edición de Galicia en Foco estivo constituido por Rodrigo Ramos Ardá, Gala Santalla Quintana, Lucas Rey Seoane e Xulia Díaz Sixto, actuando como secretario, con voz pero sin voto, Xoán Rubia Alejos.