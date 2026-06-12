Interceptado en la AG-64, en As Pontes cuando circulaba en sentido contrario, sin carné y con alcoholemia positiva

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El destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol investiga a un conductor como presunto autor de 3 delitos contra la seguridad vial.

Los hechos sucedieron a raíz de la comunicación del Centro Integrado ás Emerxencias -Galicia- 112 alertando

de la presencia de un vehículo circulando en sentido contrario al flujo establecido, a la altura del km 31 en la autovía AG-64, término municipal de As Pontes, con el consiguiente riesgo para su integridad y la del resto de usuarios de la vía, según la información facilitada por una conductora.

Inmediatamente se movilizó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol, que tras diversas comprobaciones y gracias a la información aportada por la ciudadana, lograron localizar e interceptar el

turismo.

Una vez detenido el vehículo, los guardias civiles le realizaron al conductor las pruebas de detección alcohólica, arrojando una tasa superior al límite penal establecido, constatando además que esta persona carecía de permiso de conducción en vigor al constarle una suspensión temporal por sentencia judicial.

La Guardia Civil procedió a su investigación como presunto autor de 3 delitos contra la seguridad vial, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción con pérdida de vigencia del permiso por sentencia judicial y conducción temeraria al circular en sentido contrario por una autovía, generando un evidente riesgo para la vida e integridad de otros usuarios.

Ejemplar colaboración ciudadana

La Guardia Civil quiere destacar y agradecer la ejemplar colaboración de la ciudadana que alertó de la situación de peligro y que mantuvo informado en todo momento a los servicio de emergencias.

Su actuación responsable permitió no solo alertar de un grave riesgo para la seguridad vial, sino también contribuir decisivamente a la identificación e investigación del presunto autor de los hechos.

La colaboración ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir accidentes, detectar conductas peligrosas y proteger la seguridad de todos los usuarios de las carreteras.

CONSEJOS DE SEGURIDAD VIAL SOBRE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN

La Guardia Civil recuerda que el alcohol es uno de los factores concurrentes más frecuentes en los siniestros viales graves y mortales.

Consejos y recomendaciones

 Si va a conducir, la única tasa segura es 0,0.

 Planifique con antelación el regreso si tiene previsto consumir alcohol.

 Designe un conductor alternativo que no beba.

 Utilice transporte público, taxi o vehículos de movilidad compartida cuando sea posible.

 Nunca permita que una persona que ha consumido alcohol se ponga al volante.

 Recuerde que el alcohol reduce la capacidad de reacción, altera la percepción del riesgo y disminuye la atención.

 Aunque hayan transcurrido varias horas desde el consumo, el alcohol puede seguir presente en el organismo.

Ante cualquier conducta peligrosa observada en carretera, avise inmediatamente al 062 o al 112.

CONSECUENCIAS PENALES DE LOS DELITOS INVESTIGADOS

La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas es delito cuando se supera una tasa de 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, esta conducta puede acarrear pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.

La conducción con permiso suspendido por decisión judicial, puede ser castigado con prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

La conducción temeraria conlleva penas de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años.

La Guardia Civil recuerda que estas conductas constituyen una grave amenaza para la seguridad vial y pueden tener consecuencias irreparables para conductores, pasajeros y demás usuarios de la carretera.