Ferrol da un paso más para convertirse en Ciudad Amiga de la Infancia con el respaldo unánime del pleno

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El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso en su objetivo de obtener el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. El pleno municipal aprobó este viernes por unanimidad solicitar a UNICEF España el inicio de los trámites para lograr la condición de Entidad Local Candidata a este distintivo, además de formalizar el compromiso del Concello de seguir desarrollando, mejorando e impulsando políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia.

La sesión plenaria extraordinaria contó con la participación de más de 60 alumnos y alumnas de entre 10 y 15 años procedentes del IES Sofía Casanova, CEIP Plurilingüe A Laxe, CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira, CEIP Ledicia, Colegio Belén y CEE Terra de Ferrol. También representaron al alumnado del IES Catabois y del Colegio Ludy, que no pudieron asistir al pleno por coincidir con otras actividades, aunque participó previamente en los talleres de elaboración del Plan Municipal da Infancia e da Adolescencia.

Durante la sesión, Adriana, Paula, Lois, Jimena, Keila, Sara, Miranda y Duna, en representación del Consello Local da Infancia e Adolescencia, trasladaron a la corporación las reflexiones, propuestas y reivindicaciones recogidas entre el alumnado de los distintos centros educativos.

Los jóvenes destacaron la necesidad de contar con espacios donde niños, niñas y adolescentes puedan expresar libremente sus opiniones y ser escuchados en aquellas decisiones que les afectan. “Aínda que non temos nin voz nin voto nos órganos de decisión, tamén temos opinión e queremos participar nas cuestións que forman parte da nosa vida diaria”, señalaron durante su intervención.

Asimismo, mostraron su satisfacción por formar parte de este proceso participativo y por comprobar que sus aportaciones serán tenidas en cuenta. Consideran que la visión de la infancia y la adolescencia puede contribuir de forma significativa a mejorar la ciudad y hacer de Ferrol un lugar más cómodo, seguro e inclusivo para todos los menores.

Entre sus aspiraciones para el futuro, expresaron su deseo de construir una ciudad en la que la infancia tenga una mayor presencia en la vida pública, que reconozca la diversidad y responda a las necesidades reales de los más jóvenes, avanzando hacia un modelo urbano más seguro, amable y adaptado a ellos. Su intervención concluyó con un mensaje de colaboración dirigido a la corporación municipal: “Aquí nos tedes para todo o que necesitedes”.

Por su parte, la concejala de Muller, Igualdade e Infancia, Elvira Miramontes, destacó que la iniciativa aprobada “vai moito máis alá dun simple trámite administrativo”. La edil subrayó que la participación de los menores en el pleno constituye una muestra real del compromiso municipal con sus derechos y con su implicación en la vida pública.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, felicitó al alumnado y al profesorado por el trabajo realizado y los animó a continuar colaborando en la construcción de la ciudad. El regidor recordó que “a vosa voz é moi importante para nós porque sodes o futuro de Ferrol”, reafirmando así la voluntad del Concello de incorporar la participación infantil en las políticas municipales.