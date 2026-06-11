Irene Cela continuará una temporada más en el Valdetires Ferrol

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El Valdetires Ferrol ha confirmado la renovación de Irene Cela, que afrontará su segunda temporada defendiendo la camiseta del conjunto ferrolano. La continuidad de la jugadora supone una importante noticia para el club, que seguirá contando con una futbolista que destacó durante la pasada campaña por su compromiso, calidad y entrega sobre la pista.

Desde la entidad resaltan que Irene Cela representa a la perfección los valores que identifican al Valdetires Ferrol, combinando esfuerzo, trabajo diario e ilusión por seguir creciendo tanto a nivel individual como colectivo.

Tras completar una destacada temporada, el club ha apostado por mantener en su plantilla a una jugadora que se ha convertido en una pieza importante dentro del proyecto deportivo. La renovación refuerza la apuesta por la continuidad y por la consolidación de un bloque competitivo de cara al próximo curso.

El Valdetires Ferrol ha mostrado además su satisfacción por seguir contando con Irene Cela, confiando en que mantenga la misma motivación y ambición que ha demostrado hasta ahora para continuar alcanzando nuevos objetivos junto al equipo.

Con esta renovación, la entidad ferrolana continúa perfilando la plantilla con la que competirá la próxima temporada, asegurando la presencia de una futbolista que aporta trabajo, compromiso y capacidad para seguir creciendo dentro del proyecto verde.