Fabio González también renueva en el Racing

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M.V.Tras el anuncio el miércoles de la renovación de Álvaro Ramón, el club racinguista informó en la noche de este jueves de la renovación de Fabio González, otro de los jugadores más destacados de la última temporada.

Fabio González llegó al Racing en el mercado de invierno, tras 6 meses sin haber jugado un partido. El exjugador de equipos como CD Tenerife o UD Las Palmas no acusó la inactividad y desde muy pronto se hizo dueño del centro del campo del conjunto de A Malata. El futbolista canario disputó un total de 15 encuentros, todos ellos como titular, siendo un activo muy importante en el equilibrio y la fortaleza del equipo en la medular. Con la renovación de Fabio, el Racing consigue retener a los dos jugadores a los que se les presentó una oferta de renovación, algo que sin duda será muy importante de cara al nuevo proyecto con Javi Vázquez en la dirección técnica.

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El centrocampista tolosarra que finalizaba contrato con el Racing fue anunciado en el día de ayer como nuevo jugador de la SD Huesca, recientemente descendido a la Primera Federación. En el club aragonés compartirá vestuario con otros jugadores con pasado racinguista como Pascu, Quique Fornos o el portero Gazzaniga.