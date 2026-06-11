Ferrol acogerá su primera jura de bandera civil en la Plaza de Armas por el 300 aniversario del Departamento Marítimo

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El próximo sábado, día 20 de junio, la Plaza de Armas de Ferrol se convertirá en el escenario de una histórica Jura de Bandera para personal civil. Este acto militar de carácter patriótico.que será presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, se enmarca dentro de las celebraciones por el 300 aniversario de la creación de Ferrol como Departamento Marítimo. Será una ocasión inédita, al tratarse de la primera vez que esta ceremonia se traslada fuera de las instalaciones estrictamente militares de la urbe para integrarse plenamente en el espacio público y civil.

El evento representa una oportunidad excepcional para que los ferrolanos y los vecinos de toda la comarca manifiesten públicamente su compromiso y fidelidad a España mediante el juramento o promesa ante la Enseña Nacional. La efeméride que motiva este acto conmemora la decisión estratégica, tomada hace tres siglos, de establecer en Ferrol uno de los principales centros marítimos del mundo, un hito histórico que definió de forma permanente la identidad y el motor social de la ciudad en estrecha colaboración con la Armada.

El juramento o promesa ante la Bandera permite a todos los españoles que lo deseen, manifestar públicamente su compromiso con la defensa de España. Sirve también para recordar la vinculación de toda la sociedad con la defensa nacional, y afianzar los lazos de unión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad a la que sirven.



Desarrollo del acto y participación

El acto solemne contará con un despliegue de honores de la Armada que incluirá el juramento o promesa de los civiles, un emotivo homenaje a los caídos y el tradicional desfile de despedida de la Bandera. La organización ha dispuesto zonas de acceso habilitadas en la plaza para que toda la ciudadanía pueda presenciar y disfrutar del evento.

Las solicitudes para los jurandos inscritos han sido gestionadas a través de la Oficina Delegada de Defensa y la vía telemática del Ministerio de Defensa. El Ayuntamiento y las autoridades navales esperan una alta afluencia de público para una jornada diseñada para mirar al pasado con orgullo y proyectar el futuro naval de la ciudad.

Ampliación plazo de inscripción

Se amplía la fecha límite para inscripción hasta el próximo lunes 15 de junio (incluído)

Para participar, los ciudadanos españoles mayores de edad interesados, podrán realizar su inscripción en estas tres formas:

– Digitalmente con el DNIe certificado Cl@ve en https://sede.defensa.gob.es/acceda/procedimientos ,dentro del apartado Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.

– También podrán hacerlo en persona en las oficinas de la Delegación/Subdelegación de Defensa de su provincia

– También se puede descargar, cumplimentar, imprimir y entregar la solicitud del QR en la Oficina Delegada de Defensa en Ferrol y en cualquier Oficina de Asistencia en Materia de Registro para su remisión a la Delegación de Defensa de la provincia en la que reside.