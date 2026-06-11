El patrullero ‘Atalaya’ desarrolla actividades de adiestramiento y cooperación durante su misión en Mauritania

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El buque ha colaborado con la Marina Nacional mauritana en Nuadibú, en el marco de las Presencias Marítimas Coordinadas

El patrullero de altura (PA) ‘Atalaya’, al mando del capitán de corbeta Jaime Indalecio Lamas Tizón, ha atracado en el puerto de Nuadibú (Mauritania), donde ha desarrollado un programa de cooperación militar y adiestramiento con la Marina de Mauritania, en el marco de las Presencias Marítimas Coordinadas en el Golfo de Guinea (PMC-GoG).

En primer lugar, se realizó un ejercicio de visita y registro (boarding) cooperativo, junto con el patrullero mauritano ‘Timbedra’, en el que se emplearon, de manera simultánea, las embarcaciones rápidas (RHIB) de ambos buques y el Equipo Operativo de Seguridad (EOS) embarcado a bordo del Atalaya.

Los equipos de ambas marinas ensayaron aproximaciones, abordajes e intercambio operativo de personal. De este modo, compartieron experiencias y nuestros militares lograron transmitir las técnicas y procedimientos estandarizados de la Armada española en materia de interdicción marítima. Además, han aprovechado para adiestrarse en seguridad interior. Se realizaron simulacros en control y extinción de incendios en el interior del patrullero y una inundación en el casco del buque.

Durante los últimos días, el personal sanitario del ‘Atalaya’ impartió metodologías de soporte vital básico, triaje y estabilización de bajas, tanto a bordo de una unidad naval, como durante un asalto a otra unidad, mostrando detalladamente el instrumental y las capacidades de soporte con las que cuenta la plataforma.

Esta primera fase bilateral concluyó con una reunión de evaluación técnica en la que participaron activamente el jefe de operaciones de la Marina mauritana, los mandos de la base naval, de la Academia Naval de Mauritania, así como el personal militar español.

La semana finalizó con la visita oficial del embajador de España en este país africano, Pablo Barbará Gómez. Durante su vista, el embajador quiso resaltar el compromiso de España con sus socios en la región.

Patrullero ‘Atalaya’

El Patrullero ‘Atalaya’ es uno de los buques de acción marítima dependientes del comandante jefe de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, basados en el Arsenal Militar de Ferrol. Al igual que el resto de los Patrulleros de Altura de la Clase Serviola (de cuya serie es la cuarta unidad), el Atalaya fue concebido para navegar en alta mar durante períodos prolongados de tiempo y con estados de la mar, hasta mar gruesa, sin que se produjera una degradación significativa de sus capacidades.

Estos buques están diseñados para llevar a cabo misiones de toda índole, destacando las siguientes: seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional, además de misiones en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la mar, tales como operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo. También realizan misiones de control y protección del tráfico marítimo, vigilancia y control de pesca y lucha contra la contaminación marítima.

Presencias Marítimas Coordinadas (PMC) de la Unión Europea

Este despliegue del patrullero de altura (PAO) ‘Atalaya’ se integra en la iniciativa de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas (PMC) en la Costa Occidental de África y el Golfo de Guinea para coordinar la presencia naval de los Estados miembros en áreas de interés estratégico, contribuyendo a la protección de las rutas marítimas y al apoyo de los intereses nacionales en el exterior. Desde 2012, España, como socio plenamente comprometido con la seguridad y defensa europea, es uno de los principales contribuyentes a esta iniciativa europea para colaborar con la seguridad marítima en aguas africanas.