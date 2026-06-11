Claire Melia continuará en el Baxi Ferrol y seguirá siendo el referente del juego interior

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El Baxi Ferrol ha asegurado la continuidad de una de sus jugadoras más emblemáticas al alcanzar un acuerdo con Claire Melia para ampliar su vinculación con el club y mantenerla en la plantilla durante la temporada 2026-2027.

La renovación de la internacional irlandesa supone una noticia de gran relevancia para la entidad ferrolana, que logra conservar a una de las piezas fundamentales de su proyecto deportivo y a una de las jugadoras más queridas por la afición tras convertirse en protagonista de algunos de los mayores éxitos de la historia reciente del equipo.

Desde su llegada a Ferrol, Melia se ha consolidado como una referencia bajo los tableros gracias a su capacidad competitiva, regularidad y compromiso con el equipo. Su aportación ha resultado decisiva en las dos últimas campañas, en las que el conjunto universitario se ha afianzado entre la élite del baloncesto español y ha alcanzado hitos históricos, entre ellos el subcampeonato de la Eurocup Women.

Más allá de su rendimiento deportivo, la pívot irlandesa ha logrado establecer una conexión especial con la grada ferrolana. Su carácter, entrega e identificación con el club la han convertido en una de las líderes del vestuario y en uno de los símbolos del crecimiento experimentado por el Baxi Ferrol en los últimos años.

La continuidad de Melia representa además un paso importante en la planificación de la próxima temporada, un curso marcado por el traslado temporal de los encuentros como local al pabellón de Punta Arnela mientras se desarrolla la remodelación integral de A Malata.

Con esta renovación, el Baxi Ferrol mantiene una de las señas de identidad que han definido al equipo en los últimos años y refuerza la base de una plantilla que volverá a competir con ambición tanto en el ámbito nacional como internacional.

Claire Melia seguirá así ampliando su trayectoria en Ferrol, donde ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente del club y donde continuará siendo una de las grandes referentes del proyecto.