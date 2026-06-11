Guilherme Kadu, fichaje de primer nivel para el proyecto de O Parrulo Ferrol

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O Parrulo Ferrol continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación del brasileño Guilherme Kadu, un jugador de reconocido prestigio internacional que llega a A Malata para reforzar el proyecto deportivo impulsado por la nueva junta directiva.

El club ferrolano anunció este jueves la contratación del ala zurdo, de 29 años, que se compromete con la entidad para las próximas temporadas tras consolidarse como una de las figuras más destacadas de la liga polaca de fútbol sala.

La llegada de Kadu supone una importante apuesta deportiva para O Parrulo Ferrol, que logra incorporar a un futbolista muy cotizado en el mercado y seguido por varios equipos europeos. El brasileño aterriza en Ferrol en plena madurez competitiva, después de completar una destacada campaña en Polonia, donde contribuyó a la conquista de la Copa de Polonia y firmó una notable producción goleadora.

Desde el punto de vista técnico, Kadu destaca por su velocidad, capacidad de desborde y vocación ofensiva. Se trata de un jugador vertical, con facilidad para superar rivales en situaciones de uno contra uno y con una importante capacidad de definición, características que encajan con la idea de juego que pretende desarrollar el conjunto parrulo.

Además de su aportación ofensiva, el brasileño sobresale por su lectura del juego, sus conexiones con el pívot y su habilidad para generar espacios y ventajas tanto con balón como sin él. Su incorporación aportará nuevas alternativas al ataque ferrolano y aumentará el potencial competitivo de la plantilla.

Desde el club destacan que este fichaje es fruto de meses de trabajo por parte de la dirección deportiva y de la nueva junta directiva, que han logrado convencer al jugador gracias a un proyecto que combina ambición, estabilidad y una clara visión de futuro.

Con esta incorporación, O Parrulo Ferrol envía un mensaje de crecimiento y aspiración deportiva de cara a la nueva temporada. La entidad confía en que la llegada de Guilherme Kadu contribuya a construir un equipo capaz de competir al máximo nivel y de devolver la ilusión a la afición de A Malata.

El brasileño llega a Ferrol con el objetivo de aportar talento, velocidad, carácter competitivo y mentalidad ganadora a un proyecto que sigue dando pasos para consolidarse entre los referentes del fútbol sala nacional.