Alberto Varela Muñiz: del eco de Madrid al latido de Ferrol

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Hay experiencias que marcan un antes y un después. No por su espectacularidad, ni siquiera por la emoción que despiertan en el momento, sino por la huella silenciosa que dejan cuando todo vuelve a la normalidad. La reciente visita del Papa León XIV a Madrid ha sido, sin duda, uno de esos momentos. Miles de jóvenes regresaron a sus casas con el corazón encendido, con palabras resonando en su interior y con una certeza difícil de explicar: algo importante ha sucedido.

Entre quienes han sabido recoger ese eco con sensibilidad y cercanía está Alberto Varela Muñiz, delegado de Pastoral Juvenil, cuya mirada no se queda en la nostalgia del acontecimiento vivido, sino que apunta con lucidez hacia lo verdaderamente importante: lo que viene después.

Porque el desafío no está en Madrid. Nunca lo estuvo. El verdadero reto comienza cuando se deshacen las mochilas, cuando se apagan los cánticos, cuando el silencio sustituye al entusiasmo colectivo. Es entonces cuando surge la pregunta decisiva: ¿qué hacemos ahora con todo esto?

Las palabras del Santo Padre —“Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor”— no pueden quedarse en un recuerdo bonito. Sería una injusticia reducirlas a una emoción pasajera. Son, en realidad, una llamada exigente, una invitación a transformar la vida cotidiana desde dentro, desde lo concreto, desde lo pequeño.

Y ahí es donde entra en juego Ferrol. No como un simple lugar de regreso, sino como el escenario real donde la fe está llamada a encarnarse en la vida social. Una ciudad con su propia historia, sus heridas abiertas y sus desafíos presentes. Un entorno donde muchos jóvenes experimentan la incertidumbre, la falta de oportunidades o la tentación de marcharse. Precisamente ahí cobra todo su sentido el mensaje recibido.

Porque cambiar la historia no empieza en los grandes discursos, sino en los gestos cotidianos, en esa lógica evangélica que recuerda que “por sus frutos los conoceréis”. En el compañero al que nadie escucha. En la familia que atraviesa dificultades. En el amigo que se siente perdido. En el barrio que necesita esperanza. La fe, cuando es auténtica, no se refugia: se hace visible, se compromete, construye.

Alberto Varela Muñiz ha sabido intuir algo fundamental: que la pastoral juvenil no puede limitarse a acompañar momentos intensos, sino que está llamada a sostener procesos reales de vida. A ayudar a que esa chispa no se apague. A ofrecer caminos concretos para que lo vivido se convierta en compromiso, permaneciendo —como invita el Evangelio— en ese amor que lo sostiene todo: “permaneced en mi amor”.

Esto exige algo más que buena voluntad. Requiere presencia, continuidad y cercanía real. Espacios donde los jóvenes puedan compartir sin máscaras. Propuestas que conecten con sus inquietudes. Oportunidades para implicarse en la vida social, para servir, para sentirse parte activa de su entorno.

El riesgo, como siempre, es quedarse en la emoción. Pensar que lo importante ya ha pasado. Pero la fe no funciona así. La fe crece cuando se traduce en decisiones, cuando se convierte en compromiso, cuando se arriesga a dar el paso siguiente.

Por eso, este momento no es un final, sino un comienzo. El verdadero fruto de Madrid no se medirá en recuerdos, sino en vidas transformadas y en comunidades que cambian desde dentro. En jóvenes que deciden quedarse y construir. En iniciativas que generan esperanza. En pequeños gestos que, casi sin hacer ruido, hacen visible aquello que el Evangelio expresa con claridad: “vosotros sois la luz del mundo”.

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol tiene ante sí una oportunidad preciosa. No porque todo esté hecho, sino precisamente porque todo está por hacer. Porque hay una generación que busca sentido, que desea autenticidad, que no se conforma con respuestas superficiales.

Y en medio de todo esto, la figura de Alberto Varela Muñiz aparece no como protagonista, sino como acompañante. Como alguien que señala el camino sin imponerlo, que anima sin presionar, que confía en los jóvenes incluso cuando el horizonte no es claro.

Quizá esa sea la clave de todo: confiar en que lo sembrado puede dar fruto en la vida real, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño. Confiar en que lo vivido no fue un paréntesis, sino una semilla.

¡Ahora toca cuidarla!

Porque el eco de Madrid aún resuena, sí. Pero su verdadera fuerza solo se comprobará si encuentra un lugar donde arraigar. Y ese lugar no es otro que la vida diaria, la realidad concreta de Ferrol, el compromiso personal de cada joven que ha decidido no quedarse igual.

Al final, la pregunta sigue en el aire, sencilla y exigente a la vez: ¿seremos capaces de vivir lo que hemos recibido?

La respuesta no vendrá en grandes titulares. Se escribirá, poco a poco, en la fidelidad de cada día. Y ahí, precisamente ahí, es donde comienza el verdadero cambio de la historia.

José Carlos Enríquez Díaz