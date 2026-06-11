Ferrol y Narón entierran el hacha de guerra por el saneamiento llegando a un acuerdo

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El principal motivo de disputa entre los ayuntamientos de Ferrol y Narón en estos últimos años ha sido el reparto de los costes del saneamiento entre ambas localidades, un tema que acabó judicializado y que en este jueves se le da carpetazo definitivo con un acuerdo anunciado en una rueda de prensa conjunta por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro.

El regidor ferrolano quería agradecer a su homóloga naronesa el trabajo realizado en los últimos años para poder llegar a este momento “e superar anos de enfrontamento” entre las dos administraciones municipales que deberían tener como objetivo “derribar muros e ir xuntos”, demostrando los dos alcaldes “que estamos polos intereses dos veciños e veciñas.”

La situación producida en los últimos años “non beneficiaba nin a Ferrol nin a Narón” y este acuerdo alcanzado “é beneficioso para todos”. Llegar hasta este punto no fue sencillo, con muchas horas de trabajo entre los dos regidores, sus equipos de gobierno y los técnicos municipales de los dos ayuntamientos, a los que José Manuel Rey Varela quería agradecerles su trabajo.

Una de las claves para poder llegar a este acuerdo fue que Emafesa llegase a la causa de disolución para que el Concello de Ferrol como socio mayoritario pudiera pasar del 51% de la propiedad de la empresa al actual 95%, aproximándose al 100% pública que será la empresa en 2030.

Este es un acuerdo que “ordena o futuro, pero tamén o pasado”. Narón tendrá que abonar a Ferrol 3,3 millones de euros, correspondientes al periodo desde abril de 2017 a junio de 2023, establecido en sentencia judicial; mientras que el acuerdo llega al siguiente periodo, al comprendido desde junio de 2023 a enero de 2025, en el que abonará 2,13 millones de euros, tomando como referencia los caudalímetros existentes desde esa fecha, en vez de la distribución de gastos 60% para Ferrol y 40% para Narón establecida judicialmente.

A partir de ahora serán estos caudalímetros los que dictaminarán la cantidad que trimestralmente abonará el Concello de Narón al de Ferrol, los cuales estarán supervisados por ambas administraciones.

Por su parte, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro quería agradecer a su homólogo ferrolano todas las facilidades que ha tenido desde el primer día en la alcaldía “algo que notei en falta antes.”

Este acuerdo cambia los pleitos entre las dos administraciones “por reglas” y el riesgo económico “por estabilidade financieira”, además de poner fin a años de conflicto institucional.

El Concello de Narón “pagará polos datos reais de vertido e non por datos estimados”, lo que les ayudará en el día a día financiero, como también a la hora de elaborar los presupuestos municipales.

La alternativa de traspasarle la gestión a Augas de Galicia no estaba sobre la mesa “xa que iso xeraría máis custes aos nosos veciños” y reafirmaba que este acuerdo entre Ferrol y Narón “non é un cheque en branco”, en el que estarán establecidos órganos reguladores, límites económicos o jurídicos.

La alcaldesa también quería agradecer el trabajo realizado por los técnicos municipales de ambos ayuntamientos, como también por los equipos de gobierno que han permitido llegar a este acuerdo “entre concellos de diferentes signos políticos.”

En las próximas semanas este acuerdo se formalizará oficialmente con un convenio a tres bandas entre el Concello de Ferrol, el Concello de Narón y Augas de Galicia.