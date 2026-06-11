El Concello de Ferrol recuerda las normas de seguridad para las luminarias de San Xoán y San Pedro

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El Concello de Ferrol ha difundido este jueves un bando firmado por el alcalde, José Manuel Rey Varela, en el que recoge una serie de recomendaciones y medidas de seguridad para la celebración de las tradicionales luminarias de San Xoán y San Pedro.

Según se indica en el documento municipal, estarán autorizadas las luminarias realizadas en terrenos privados por sus propietarios, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Entre las condiciones fijadas para la celebración de estas hogueras se encuentra la obligación de mantenerlas suficientemente alejadas de cualquier material combustible o elemento susceptible de sufrir daños. Además, el tamaño máximo permitido para la luminaria será de cuatro metros de diámetro y tres metros de altura.

El Concello también recuerda que el combustible empleado deberá ser exclusivamente de origen vegetal y que la hoguera tendrá que quedar completamente apagada antes de abandonar el lugar.

Asimismo, se hace un llamamiento a la prudencia y se recuerda que cualquier emergencia deberá comunicarse de inmediato al teléfono 112. También podrán contactarse los servicios de Bombeiros (080), Policía Local (981 944 092) e Incendios Forestais (085).

Por otra parte, la Asociación de Veciños de Esteiro ha comunicado al Concello que este año no podrá celebrarse la tradicional luminaria del barrio. La decisión se debe a las obras que actualmente se están ejecutando en la zona, unas actuaciones que, según la entidad vecinal, impiden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la celebración.

Con estas recomendaciones, el Concello busca que las festividades de San Xoán y San Pedro puedan desarrollarse con normalidad y sin incidentes, compatibilizando la conservación de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad con el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención de incendios.