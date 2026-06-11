Más de un centenar de niños participan en la novena Carrera Escolar de Neda

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Un total de 105 niños se han inscrito para participar este sábado 13 de junio en la IX Carrera Escolar del Ayuntamiento de Neda. El evento, que dará comienzo a las 10:00 horas, tendrá lugar en los alrededores del albergue de peregrinos, en el paseo marítimo de Xuvia, y busca fomentar la práctica de la actividad física y acercar esta disciplina deportiva a los jóvenes.

Dirigida a niños de entre 3 y 13 años, la competición contará con un total de cinco categorías, según edad. Los más pequeños correrán 50 metros; los sub-8 años, 350 metros; los sub-10 años, 700 metros; y, por último, los sub-12 y sub-14 años deberán completar 1050 metros en el menor tiempo posible.

Los alumnos de los colegios públicos locales serán los protagonistas principales del evento, con lo que el Ayuntamiento busca fomentar la práctica del atletismo entre los más pequeños del municipio y, sobre todo, convertir el deporte en un medio de aprendizaje lúdico. La carrera se convierte, en gran medida, en punto de encuentro para alumnos de preescolar y primaria. De hecho, hasta 49 niños del CEIP Maciñeira y 41 del CEIP San Isidro han confirmado su participación.

También participan alumnos del CEIP Plurilingüe de Ponzos, Las Mercedarias y Belén, de Ferrol; así como de los colegios Jorge Juan, Santiago Apóstol y Ayala de Narón; y del CPI Atios, de Valdoviño. Desde el Servicio de Deportes señalan que los niños participantes deberán recoger sus dorsales en el lugar de la carrera a partir de las 9:30 horas.

El objetivo de la iniciativa no es otro que despertar la pasión por esta disciplina deportiva y promover la convivencia y la participación equitativa en el deporte. De hecho, en esta ocasión, las chicas representan el 57% de las inscripciones.

Todos los participantes en la novena edición de la Carrera Escolar del Ayuntamiento de Neda recibirán una medalla, independientemente de la posición en la que finalicen. Además, se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, de cada categoría.