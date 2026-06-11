Francisco González de Posada presenta en Exponav su libro sobre «Louis Godin y Jorge Juan, pioneros de la ciencia moderna en España»

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La Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval (Exponav) acoge, el jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, la presentación del libro “Louis Godin y Jorge Juan, pioneros de la ciencia moderna en España” (Locals Edicions, 2025) de la mano de su autor, el catedrático emérito de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y académico de honra de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), Francisco González de Posada.

Tanto la presentación del libro, a modo de ponencia, como el coloquio posterior se enmarcan dentro del ciclo de conferencias del curso 2025/26 de la Cátedra Jorge Juan, impulsada por la Universidade da Coruña (UDC) y por el Armada bajo la dirección de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Alicia Munín.

La presentación

En su presentación, Francisco González de Posada hablará de como Louis Godin (París, 1704 – Cádiz, 1760) propuso, organizó y dirigió la primera gran expedición científica del mundo, en Ecuador, con la finalidad de determinar la forma y el tamaño de la Tierra, comprobando se tenía una forma alargada por los polos tal y como sugería René Descartes o bien achatada, teoría defendida por Isaac Newton.

A esta expedición se unieron Jorge Juan y Santacilia (Novelda, Alicante, 1713 – Madrid, 1773) y Antonio de Ulloa (Sevilla, 1716 – Isla de León, 1795).

Francisco González de Posada

Francisco González de Posada (Cádiz, 1942) es ingeniero y doctor en Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Entre los años 1984 y 1986 fue rector de la Universidad de Cantabria (UC).

Como dato curioso, ostenta un récord mundial: tiene 10 títulos de doctorado en áreas tan diversas como la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la Teología, la Filosofía, la Medicina, la Filología Hispánica, la Historia, la Química o la Economía. Además, pertenece a numerosas Reales Academias y es el biógrafo de Leonardo Torres Quevedo.



